Самые популярные товары в секонд-хендах, которые можно купить по выгодной цене (фото)

Существуют люди, которые совершают шопинг только ради шопинга. Но многие стараются сэкономить и в магазинах секонд-хенда ищут вещи, которые им действительно необходимы.

Иногда люди совершают спонтанные покупки, а потом задаются вопросом: "Зачем я это купил?". Часто такие покупатели стараются избавиться от ненужных товаров. В секонд-хенде, комиссионных магазинах и на разных торговых онлайн-площадках многие люди могут купить почти новые вещи по гораздо более выгодной цене, сообщает Мaximizeminimalism.

Ознакомьтесь со списком самых популярных подержанных товаров, на покупке которых вы можете хорошо сэкономить.

Тренировочное оборудование

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Многие люди следят за своей фигурой и посещают фитнес-залы, но есть и те, у которых на занятия спортом не хватает ни денег, ни времени. Они думают: "Если бы у меня была беговая дорожка, тогда я был бы в форме!" и начинают присматриваться к разным тренажерам, однако цены на спортивное оборудование "кусаются". Поэтому, стоит присмотреться к тренажерам, которые продаются в секонд-хендах и комиссионках. Но в таких ситуациях главное не попасть в просак и не купить спортивное оборудование с дефектом или поломкой.

Кожа и замша

Изделия из кожи и замши, как известно, служат долго. Будь то куртки, сумки, рюкзаки, чемоданы, ботинки или другие изделия, нередко можно увидеть изделия из кожи и замши, которые служат несколько десятилетий. Эти материалы не только долговечны и прочны, но и, как правило, качественно сделаны, с прочными швами, ремнями и крепежами. Просматривая подержанные кожаные изделия, можно найти несколько действительно хороших предложений. В то время как новые кожаные куртки стоят несколько сотен долларов, бывшие в употреблении куртки известных брендов можно найти всего долларов за 20. Некоторые кожаные изделия будут выглядеть как новые, а другим понадобится некоторая помощь. С небольшой заботой с вашей стороны бывшие в употреблении кожаные изделия могут выглядеть потрясающе и прослужить вам много лет.

Мебель

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Реальность такова: люди переезжают, люди делают ремонт и хотят избавиться от ненужных вещей, включая и мебель. Многие были бы рады продать диван дешево, особенно если люди придут и вынесут его за вас. Существует множество веб-сайтов, на которых можно приобрести бывшую в употреблении мебель. Вы можете найти отличные цены на кушетки, столы, стулья, каркасы кроватей, полки, комоды, картотечные шкафы, садовую мебель, декоративные предметы и многое другое.

Электроника

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Подержанную электронику можно купить с огромной скидкой по сравнению с ее первоначальной ценой. Все дело в том, что технологии развиваются со временем и то, что было новинкой год назад, уже кажется устаревшим. Большинство хотят самое последнее и лучшее. Однако спрос на подержанную электронику существует, особенно если на новинки не хватает денег. Если вы просто хотите подержанный HD-телевизор, например, вам не обязательно интересны точные характеристики, если он хорошо работает.

Тоже касается подержанных смартфонов и других гаджетов. Если вы хотите тратить меньше времени на ожидание очередной новинки и меньше денег, рассмотрите возможность покупки подержанной электроники.

Музыкальные инструменты

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Музыкальные инструменты во многом похожи на спортивные товары — по крайней мере, если говорить об их покупке бывших в употреблении. Независимо от того, являетесь ли вы новичком, играете время от времени или просто испытываете проблемы с деньгами, стоит ознакомиться с широким выбором подержанных музыкальных инструментов на рынке. В магазинах секонд-хенда можно "оторвать" практически новые инструменты, которые у кого-то просто пылились в кладовке.

Инструменты для дома

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Завершают наш список самых популярных товаров секонд-хенда инструменты и принадлежности для дома. Более мелкие ручные инструменты, такие как молотки, гаечные ключи, отвертки и т. п., сложнее найти в хорошем состоянии. Сэкономить можно на более дорогих инструментах и оборудовании для дома, например, на: газонокосилках, снегоочистителях и генераторах.

Часто электроинструменты покупаются для определенной цели, используются для нее один раз, а потом лежат в гараже или сарае пока "не возникнет необходимость" их продать. Продавец обычно делает большую скидку от первоначальной цены, а покупатель получает хорошую финансовую выгоду.

Ранее, 26 ноября, Фокус писал, почему люди покупают вещи в секонд-хендах.