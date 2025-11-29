"На Рождество тоже": женщина рассказала, почему покупает детям подарки на праздники из секонд-хенда (видео)

28-летняя британская мама двоих детей Лорен Ральф решила перейти на покупки в благотворительных магазинах и секонд-хендах. Главной мотивацией стало рациональное использование средств и некупка "ненужных игрушек".

Лорен говорит, что пытается растянуть свой бюджет на это Рождество и отказалась от походов в дорогие магазины. Об этом она рассказала в ролике в Instagram.

Лорен говорит, что уже регулярно пользуется подержанными товарами. Поэтому смена в пользу секонд-хендов и благотворительных магазинов произошла абсолютно закономерно.

Британка говорит, что купила две куклы-диснеевских принцесс, которые пришли в идеальном состоянии и оказались даже больше, чем она ожидала. Также она купила плюшевого медвежонка Hey Duggee за 1 фунт, книги, балетное платье, CD-плеер Disney и сборник Ultimate Disney CD.

"Я нашла несколько невероятных вещей, особенно винтажные игрушки, которые уже просто невозможно купить. Это, честно говоря, лучшая игрушка для малышей, которая у нас когда-либо была. Я нашла и замечательные вещи от других брендов, такие как тележка с мороженым и даже большой набор для игры для девочек", — рассказывает женщина.

Выбор подержанных подарков уже помог Лорен сэкономить значительную сумму. Она говорит, что благодаря этому ей удалось почти в два раза уменьшить стоимость доставки товаров, которые заказывает в благотворительных магазинах или секонд-хендах.

"В общем, это был действительно практичный способ сделать наши деньги более эффективными", — заключает британская мама.

Реакция соцсетей

Пользователи в сети стали на сторону женщины, а некоторые признали, что давно пользуются такими услугами. Наибольшее одобрение получили следующие реплики:

"Полностью за покупку подержанного! Не смогла бы сделать Рождество, покупая все новое. Плюс, это хорошо для постоянства";

"Мы любим книги в нашем доме, но я не могу оправдать некоторые цены на совершенно новые книги";

"Все книги, которые я купила на Рождество, были куплены подержанными";

"Большинство наших подарков подержанные, некоторые новые, и даже когда новые — я стараюсь купить их со скидкой".

