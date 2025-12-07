Жінка не купує онукам різдвяні подарунки через неочевидну причину: в чому справа (відео)

Американка Темі Келтон говорить, що вирішила цього року не купувати своїм онукам подарунки на Різдво. Згодом вона пояснила, що її рішення має куди важливіше стратегію на майбутнє для нащадків.

Маючи чотирьох онуків, жінка вирішила вкласти в іншє життя наперед, лишивши суму на подарунки для освіти. Про це вона розповіла в своєму TikTok.

Відео з рішення жінки стало вірусним — набрало понад 1,2 млн переглядів. Темі говорить, що ще одне Різдво не за горами, і "я не купуватиму подарунки своїм онукам".

Зупинившись для драматичного ефекту, Келтон додала: "Ви ненавидите мене, чи не так?". Вона говорить, що попри її рішення, всі її онуки отримають своє — адже четверо онуків мають багато дідусів і бабусь, аби "цього року діти отримали усе бажане".

Келтон розповіла Newsweek, що задумалася про це ще десять років тому, коли народився її перший онук. Вона відверто поговорила з сином та сказала, що буде інвестувати для них на майбутнє.

"Як тільки я отримала номер соціального страхування моєї онучки, я відкрила на її ім’я ощадний рахунок, подарувала їй подарунок при народженні та відтоді регулярно додавала кошти з кожної зарплати", — сказала пані Келтон.

Тепер кожен з онуків має свій інвестиційний рахунок, на який вона регулярно робить фіксовані внески щомісяця, а також на день народження та Різдво. Келтон зазначила, що онуки приблизно знають про те, що вона інвестує для них.

"Я показую своїй онучці рахунок приблизно раз на рік, щоб вона почала бачити, скільки має, і навчалася інвестуванню. А їм буде близько 13 років, запровадить програму співфінансування та планую додавати певний відсоток", — говорить американка.

Вона сподівається, що це заохотить онуків продовжувати заощаджувати та порвати з тим, що вона описує як "поколінні прокляття" у своїй родині. Опікунські інвестиційні рахунки також дають їй онукам свободу використовувати заощаджені кошти на власний розсуд.

"Я особисто хочу, щоб вони витрачали їх на щось, що зберігає або примножує цінність, наприклад на навчання, житло чи ранню пенсію. Я не хочу, щоб вони витрачали на машину чи весілля", — сказала Келтон.

Реакція соцмереж

Підхід Келтон безумовно викликав дискусії: дехто підтримує її підхід, а інші вважають його трохи "жорстоким".

Найбільше схвалення отримали такі репліки:

"Насправді це дуже незвичне рішення, хоча якщо подумати — в ньому є своє зерно";

"Чесно кажучи, не розумію такого: діти потребують уваги, суть не в подарунках, а що дають спілкування з ними";

"Дуже розумне рішення, тому думаю, що слід зекономити на подарунках";

"Не можу погодитися, але в ваших словах є привід подумати про дітей".

