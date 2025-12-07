Женщина не покупает внукам рождественские подарки по неочевидной причине: в чем дело (видео)

Американка Теми Келтон говорит, что решила в этом году не покупать своим внукам подарки на Рождество. Впоследствии она объяснила, что ее решение имеет куда более важную стратегию на будущее для потомков.

Имея четырех внуков, женщина решила вложить в другую жизнь наперед, оставив сумму на подарки для образования. Об этом она рассказала в своем TikTok.

Видео с решение женщины стало вирусным — набрало более 1,2 млн просмотров. Теми говорит, что еще одно Рождество не за горами, и "я не буду покупать подарки своим внукам".

Остановившись для драматического эффекта, Кэлтон добавила: "Вы ненавидите меня, не так ли?". Она говорит, что несмотря на ее решение, все ее внуки получат свое — ведь четверо внуков имеют много дедушек и бабушек, чтобы "в этом году дети получили все желаемое".

Келтон рассказала Newsweek, что задумалась об этом еще десять лет назад, когда родился ее первый внук. Она откровенно поговорила с сыном и сказала, что будет инвестировать для них на будущее.

"Как только я получила номер социального страхования моей внучки, я открыла на ее имя сберегательный счет, подарила ей подарок при рождении и с тех пор регулярно добавляла средства с каждой зарплаты", — сказала госпожа Келтон.

Теперь каждый из внуков имеет свой инвестиционный счет, на который она регулярно делает фиксированные взносы ежемесячно, а также на день рождения и Рождество. Келтон отметила, что внуки примерно знают о том, что она инвестирует для них.

"Я показываю своей внучке счет примерно раз в год, чтобы она начала видеть, сколько имеет, и училась инвестированию. А им будет около 13 лет, введу программу софинансирования и планирую добавлять определенный процент", — говорит американка.

Она надеется, что это поощрит внуков продолжать экономить и порвать с тем, что она описывает как "поколенческое проклятие" в своей семье. Опекунские инвестиционные счета также дают ее внукам свободу использовать сэкономленные средства по своему усмотрению.

"Я лично хочу, чтобы они тратили их на что-то, что сохраняет или приумножает ценность, например на обучение, жилье или раннюю пенсию. Я не хочу, чтобы они тратили на машину или свадьбу", — сказала Келтон.

Реакция соцсетей

Подход Кэлтон определенно вызвал дискуссии: некоторые поддерживают ее подход, а другие считают его немного "жестоким".

Наибольшее одобрение получили следующие реплики:

"На самом деле это очень необычное решение, хотя если подумать — в нем есть свое зерно";

"Честно говоря, не понимаю такого: дети требуют внимания, суть не в подарках, а что дает общение с ними";

"Очень разумное решение, поэтому думаю, что следует сэкономить на подарках";

"Не могу согласиться, но в ваших словах есть повод подумать о детях".

