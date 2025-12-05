Первое письмо маленькой девочки Санте пережило эпохи: что она в нем просила (фото)

В Великобритании обнаружено одно из самых ранних известных писем Санте, предположительно первое в истории страны. Документ датируется 1883 годом и поражает своей искренностью.

Письмо написала шестилетняя девочка по имени Джанет, попросившая не только подарки себе, но и что-нибудь для своих родителей. Об этом пишет Whats The Jam.

Письмо было напечатано в газете Leeds Mercury 22 декабря 1883 года. В нем ребенок просил: "Пожалуйста, принесите мне куклу с колыбелью, трубу Джимми и что-нибудь еще маме и папе". Редакция сохранила милые орфографические ошибки девочки "ради подлинности" и даже пояснила, что не стала редактировать текст, чтобы письмо "точно нашло путь к Санта-Клаусу".

Исследователи отмечают, что традиция писать рождественские письма почти не изменилась. Современные дети, как и Джанет в 19 веке, продолжают составлять списки желаний — сейчас в них чаще фигурируют популярные игрушки вроде "Свинка Пеппа" и "Блюи". Однако дух доброты и заботы остается неизменным.

Редакция сохранила милые орфографические ошибки девочки "ради подлинности" Фото: Jam Press

Эксперты приводят и другие исторические примеры. В 1898 году в одном из писем ребенок просил Санту сначала наполнить носок брата, а если подарков мало, то свой можно оставить пустым. В 1940 году, во время войны, дети писали.

"Не забывай об эвакуированных и бедных детях", — писалось в одном из них.

А уже в 1950-х в заметках появляются "современные" просьбы: наборы поездов, велосипеды и первые модные игрушки.

По словам специалистов по генеалогии, такие письма являются живой хроникой детских мечтаний. Однако несмотря на перемены в технологиях, дети по-прежнему хотят одного и того же — немного волшебства.

