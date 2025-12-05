Перший лист маленької дівчинки Санті пережив епохи: що вона в ньому просила (фото)

У Великій Британії виявлено один із найбільш ранніх відомих листів Санті, імовірно перший в історії країни. Документ датується 1883 роком і вражає своєю щирістю.

Лист написала шестирічна дівчинка на ім'я Джанет, яка попросила не тільки подарунки собі, а й що-небудь для своїх батьків. Про це пише Whats The Jam.

Лист було надруковано в газеті Leeds Mercury 22 грудня 1883 року. У ньому дитина просила: "Будь ласка, принесіть мені ляльку з колискою, трубу Джиммі і що-небудь ще мамі й татові". Редакція зберегла милі орфографічні помилки дівчинки "заради автентичності" і навіть пояснила, що не стала редагувати текст, щоб лист "точно знайшов шлях до Санта-Клауса".

Дослідники зазначають, що традиція писати різдвяні листи майже не змінилася. Сучасні діти, як і Джанет у 19 столітті, продовжують складати списки бажань — нині в них частіше фігурують популярні іграшки на кшталт "Свинка Пеппа" та "Блюї". Однак дух доброти й турботи залишається незмінним.

Редакція зберегла милі орфографічні помилки дівчинки "заради автентичності" Фото: Jam Press

Експерти наводять й інші історичні приклади. 1898 року в одному з листів дитина просила Санту спершу наповнити шкарпетку брата, а якщо подарунків замало, то свою можна залишити порожньою. У 1940 році, під час війни, діти писали.

"Не забувай про евакуйованих і бідних дітей", — писалося в одному з них.

А вже в 1950-х у нотатках з'являються "сучасні" прохання: набори поїздів, велосипеди та перші модні іграшки.

За словами фахівців з генеалогії, такі листи є живою хронікою дитячих мрій. Однак, незважаючи на зміни в технологіях, діти, як і раніше, хочуть одного й того ж — трохи чарівництва.

