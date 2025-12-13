Это может обидеть человека: 8 ошибок, которые вы совершаете при получении подарков
Подарки всегда имеют большое эмоциональное значение, особенно в период зимних праздников. Мы привыкли волноваться о том, правильно ли выбрали презент для кого-то, однако эксперты по этикету напоминают: не менее важно уметь получать подарки.
"Суть этого сезона — помочь друг другу почувствовать мир, счастье и тепло заботы", — говорит эксперт по этикету August Abbott (JustAnswer) в комментарии для HuffPost.
По ее словам, сам факт, что кто-то тратит время и деньги, чтобы сделать вам приятное, — это проявление заботы, которое следует уважать. Но даже искренние люди нередко реагируют так, что невольно обесценивают этот жест.
Специалисты поделились самыми распространенными невежливыми поведенческими моделями при получении подарков — и советами, как стоит действовать взамен.
Не поблагодарить дарителя
Специалисты отмечают: минимум, который вы должны сказать, — это простое "спасибо". А вежливое письмо или сообщение-благодарность после праздника — тоже хороший тон.
Обсуждать стоимость подарка
Вопрос о цене или намеки на стоимость сбивают атмосферу. Эксперты советуют полностью избегать темы денег.
Обесценивать жест
Фразы вроде "Не надо было!" или "Зачем ты мне это подарил?" могут звучать грубо и преуменьшать намерение человека сделать что-то приятное.
Критиковать подарок
Даже если вам не нравится вещь, стоит сохранять благодарность. Негативные комментарии могут обидеть дарителя. Лучше сосредоточиться на мысли о том, что человек искренне хотел сделать вам приятное.
Комментировать ошибки — например, неправильное имя
Эксперты рекомендуют не делать замечаний прилюдно. Если нужно, скажите об этом позже и очень деликатно — и только после искренней благодарности.
Делать подарки "в ответ" на месте
Фразы "Я не знала, что мы обмениваемся подарками!" или "Я ничего тебе не принес" превращают жест в соревнование, а не проявление заботы. Единственная правильная реакция — поблагодарить.
Привлекать дарителя к возврату или обмену подарка
Если вещь вам не подходит, эксперты советуют незаметно ее вернуть, обменять или даже передарить — но без участия того, кто ее подарил.
Пропускать открытку и сразу открывать подарок
Если есть открытка, начинать следует именно с нее: прочитать, оценить слова и поблагодарить — и только потом открывать сам подарок.
Эксперты подчеркивают: главное в моменте вручения подарка — проявить благодарность, сдержанность и уважение. Именно эти качества делают праздники более теплыми и приятными для всех.
