Риба, що співає, і шапочка для душу: розкрито, які подарунки на Різдво подобалися королеві Єлизаветі
Коли королівська сім'я Великої Британії за життя королеви збиралася в Сандрінгемі на Різдво, то зазвичай вони обмінювалися кумедними і недорогими подарунками. А сама Єлизавета віддавала перевагу іронічним презентам.
Цього року принц Гаррі відзначатиме Різдво за кордоном, але зовсім недавно він насолоджувався Різдвом в Англії, де досяг успіху в пошуку чудових жартівливих подарунків для своїх родичів. Саме його подарунки найбільше тішили його бабусю, королеву Єлизавету, пише Mirror.
Востаннє Гаррі був присутній на різдвяних урочистостях зі своєю сім'єю 2018 року, через кілька місяців після весілля з Меган Маркл. Але відтоді, через серйозні розбіжності, його більше не запрошували на це велике торжество.
Раніше він був активним учасником святкових веселощів — і одного разу подарував своїй покійній бабусі кумедний подарунок, який так її потішив, що вона "з гордістю" виставила його в замку Балморал.
Що стосується різдвяних подарунків, то члени королівської сім'ї запровадили сувору заборону на будь-що надто розкішне — натомість вони воліють купувати кумедні жартівливі подарунки або дарувати зворушливі речі, зроблені власноруч.
І, схоже, 41-річний Гаррі досяг успіху в цій галузі. Одного разу він подарував королеві співочу рибку, яка, як повідомляється, їй так сподобалася, що її "повісили в Балморалі". Рибка, що співає, навіть потрапила в одну зі сцен серіалу "Корона" на Netflix, проте там показано, що цей подарунок їй підніс принц Ендрю. Ще один жартівливий подарунок, який, як повідомляється, принц Гаррі подарував своїй бабусі, — це шапочка для душу з написом "Ain't life ab***h" (Хіба життя не жахливе?). Подейкують, що принцеса Анна одного разу подарувала своєму братові Чарльзу шкіряний чохол на сидіння унітазу, а Вільям і Кейт колись подарували Гаррі набір для "вирощування власної дівчини", коли він був неодружений.
Відповідно до німецької традиції, члени королівської сім'ї обмінюються подарунками напередодні Різдва. За часів правління покійної королеви Єлизавети члени королівської сім'ї прибували в Сандрінгем у порядку старшинства, причому першими прибували ті, хто був нижчим за лінією престолонаслідування. А перед обміном подарунками всі насолоджуються напоєм, який Інгрід Сьюард з журналу Majesty Magazine назвала "смертельно небезпечними мартіні".
У документальному фільмі Channel 4 2020 року "Дуже королівське Різдво: секрети Сандрінгема" королівська експертка Кеті Ніколл зазначила: "Якщо вам вдасться створити щось іронічне, що розсмішить королеву, то ви справді добре попрацювали над цим Різдвом. Чим більше кітчу, тим краще. Нічого показного, жахливо дорогого чи розкішного".
Раніше принц Гаррі розповідав у своїх мемуарах "Запасний", що отримав у подарунок від своєї двоюрідної бабусі, принцеси Маргарет, у подарунок кулькову ручку з гумовою рибкою.
"Я зірвав папір. Це була... кулькова ручка? Я сказав: "О. Кулькова ручка. Нічого собі". Вона сказала: "Так. Кулькова ручка". Але це була не просто якась ручка, — зауважила вона. — Навколо неї була обгорнута крихітна гумова рибка. Я сказав: "О. Кулькова ручка у вигляді рибки! Гаразд", — описав Гаррі Різдво в Сандрінґемі й відзначив "холоднокровність" принцеси Марґо, яка й оком не моргнула, вручаючи свій подарунок.
