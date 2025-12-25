Риба, що співає, і шапочка для душу: розкрито, які подарунки на Різдво подобалися королеві Єлизаветі

Коли королівська сім'я Великої Британії за життя королеви збиралася в Сандрінгемі на Різдво, то зазвичай вони обмінювалися кумедними і недорогими подарунками. А сама Єлизавета віддавала перевагу іронічним презентам.

Цього року принц Гаррі відзначатиме Різдво за кордоном, але зовсім недавно він насолоджувався Різдвом в Англії, де досяг успіху в пошуку чудових жартівливих подарунків для своїх родичів. Саме його подарунки найбільше тішили його бабусю, королеву Єлизавету, пише Mirror.

Одне з перших привітань королеви Єлизавети

Востаннє Гаррі був присутній на різдвяних урочистостях зі своєю сім'єю 2018 року, через кілька місяців після весілля з Меган Маркл. Але відтоді, через серйозні розбіжності, його більше не запрошували на це велике торжество.

Раніше він був активним учасником святкових веселощів — і одного разу подарував своїй покійній бабусі кумедний подарунок, який так її потішив, що вона "з гордістю" виставила його в замку Балморал.

Відео дня

Що стосується різдвяних подарунків, то члени королівської сім'ї запровадили сувору заборону на будь-що надто розкішне — натомість вони воліють купувати кумедні жартівливі подарунки або дарувати зворушливі речі, зроблені власноруч.

І, схоже, 41-річний Гаррі досяг успіху в цій галузі. Одного разу він подарував королеві співочу рибку, яка, як повідомляється, їй так сподобалася, що її "повісили в Балморалі". Рибка, що співає, навіть потрапила в одну зі сцен серіалу "Корона" на Netflix, проте там показано, що цей подарунок їй підніс принц Ендрю. Ще один жартівливий подарунок, який, як повідомляється, принц Гаррі подарував своїй бабусі, — це шапочка для душу з написом "Ain't life ab***h" (Хіба життя не жахливе?). Подейкують, що принцеса Анна одного разу подарувала своєму братові Чарльзу шкіряний чохол на сидіння унітазу, а Вільям і Кейт колись подарували Гаррі набір для "вирощування власної дівчини", коли він був неодружений.

За життя королеви Єлизавети вся сім'я збиралася в Сандрінгемі

Відповідно до німецької традиції, члени королівської сім'ї обмінюються подарунками напередодні Різдва. За часів правління покійної королеви Єлизавети члени королівської сім'ї прибували в Сандрінгем у порядку старшинства, причому першими прибували ті, хто був нижчим за лінією престолонаслідування. А перед обміном подарунками всі насолоджуються напоєм, який Інгрід Сьюард з журналу Majesty Magazine назвала "смертельно небезпечними мартіні".

У документальному фільмі Channel 4 2020 року "Дуже королівське Різдво: секрети Сандрінгема" королівська експертка Кеті Ніколл зазначила: "Якщо вам вдасться створити щось іронічне, що розсмішить королеву, то ви справді добре попрацювали над цим Різдвом. Чим більше кітчу, тим краще. Нічого показного, жахливо дорогого чи розкішного".

Королівське різдво в Сандрінгемі

Раніше принц Гаррі розповідав у своїх мемуарах "Запасний", що отримав у подарунок від своєї двоюрідної бабусі, принцеси Маргарет, у подарунок кулькову ручку з гумовою рибкою.

"Я зірвав папір. Це була... кулькова ручка? Я сказав: "О. Кулькова ручка. Нічого собі". Вона сказала: "Так. Кулькова ручка". Але це була не просто якась ручка, — зауважила вона. — Навколо неї була обгорнута крихітна гумова рибка. Я сказав: "О. Кулькова ручка у вигляді рибки! Гаразд", — описав Гаррі Різдво в Сандрінґемі й відзначив "холоднокровність" принцеси Марґо, яка й оком не моргнула, вручаючи свій подарунок.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про британський острів, де різдво відсвяткують набагато пізніше, ніж уся Європа.

А місто Вільнюс у Литві було названо різдвяною столицею Європи цього року.