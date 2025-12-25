Поющая рыба и шапочка для душа: раскрыто, какие подарки на Рождество нравились королеве Елизавете

Когда королевская семья Великобритании при жизни королевы собиралась в Сандрингеме на Рождество, то обычно они обменивались забавными и недорогими подарками. А сама Елизавета предпочитала ироничные презенты.

В этом году принц Гарри будет отмечать Рождество за границей, но совсем недавно он наслаждался Рождеством в Англии, где преуспел в поиске отличных шуточных подарков для своих родственников. Именно его подарки больше всего радовали его бабушку, королеву Елизавету, пишет Mirror.

Одно из первых поздравлений королевы Елизаветы

В последний раз Гарри присутствовал на рождественских торжествах со своей семьей в 2018 году, спустя несколько месяцев после свадьбы с Меган Маркл. Но с тех пор, из-за серьезных разногласий, его больше не приглашали на это большое торжество.

Раньше он был активным участником праздничных веселий — и однажды подарил своей покойной бабушке забавный подарок, который так ее позабавил, что она "с гордостью" выставила его в замке Балморал.

Что касается рождественских подарков, то члены королевской семьи ввели строгий запрет на что-либо слишком роскошное — вместо этого они предпочитают покупать забавные шуточные подарки или дарить трогательные вещи, сделанные своими руками.

И, похоже, 41-летний Гарри преуспел в этой области. Однажды он подарил королеве поющую рыбку, которая, как сообщается, ей так понравилась, что ее "повесили в Балморале". Поющая рыбка даже попала в одну из сцен сериала "Корона" на Netflix, однако там показано, что этот подарок ей препонес принц Эндрю. Еще один шуточный подарок, который, как сообщается, принц Гарри подарил своей бабушке, — это шапочка для душа с надписью "Ain't life ab***h" (Разве жизнь не ужасна?). Говорят, что принцесса Анна однажды подарила своему брату Чарльзу кожаный чехол на сиденье унитаза, а Уильям и Кейт, когда-то подарили Гарри набор для "выращивания собственной девушки", когда он был холост.

При жизни королевы Елизаветы вся семья собиралась в Сандрингеме

В соответствии с немецкой традицией, члены королевской семьи обмениваются подарками в канун Рождества. Во времена правления покойной королевы Елизаветы члены королевской семьи прибывали в Сандрингем в порядке старшинства, причем первыми прибывали те, кто находился ниже по линии престолонаследия. А перед обменом подарками все наслаждаются напитком, который Ингрид Сьюард из журнала Majesty Magazine назвала "смертельно опасными мартини".

В документальном фильме Channel 4 2020 года "Очень королевское Рождество: секреты Сандрингема" королевский эксперт Кэти Николл отметила: "Если вам удастся создать что-то ироничное, что рассмешит королеву, то вы действительно хорошо поработали над этим Рождеством. Чем больше китча, тем лучше. Ничего показного, ужасно дорогого или роскошного".

Королевское рождество в Сандрингеме

Ранее принц Гарри рассказывал в своих мемуарах "Запасной", что получил в подарок от своей двоюродной бабушки, принцессы Маргарет, в подарок шариковую ручку с резиновой рыбкой.

"Я сорвал бумагу. Это была… шариковая ручка? Я сказал: "О. Шариковая ручка. Ничего себе". Она сказала: "Да. Шариковая ручка". Но это была не просто какая-то ручка, — заметила она. — Вокруг нее была обернута крошечная резиновая рыбка. Я сказал: "О. Шариковая ручка в виде рыбки! Ладно", - описал Гарри Рождество в Сандрингеме и отметил "хладнокровие" принцессы Марго, которая и глазом не моргнула, вручая свой подарок.

