Найпопулярніша стрижка весни 2026: зірка "Буремного перевалу" закладає тренд (фото)

Австралійська акторка Марго Роббі представила новий образ під час показу колекції осінь–зима 2026 модного дому Chanel у Парижі. Зірка з’явилася на події з новою стрижкою — подовженим бобом, який експерти індустрії краси вже називають одним із можливих трендів 2026 року.

Останніми місяцями образи акторки активно обговорювалися під час престуру фільму "Буремний перевал", де вона з’являлася з довгим хвилястим волоссям. Однак на модному шоу Роббі продемонструвала помітну зміну іміджу, пише Who What Wear.

Йдеться не про тимчасову імітацію короткої зачіски, яку іноді створюють стилісти для виходів на червоні доріжки, підвертаючи довге волосся. Акторка зробила справжню стрижку — акуратний боб. Точніше, його подовжений варіант: довжина волосся розташована приблизно між лінією щелепи та плечима, що робить зачіску практичною та невибагливою у догляді.

Акторка Марго Роббі кардинально змінила образ Фото: колаж Фокус

Нова стрижка Марго Роббі

Новий образ доповнили легке затемнення коренів волосся, природні хвилі з ефектом "пляжного" волосся, тонкий чубчик і бічний проділ. У такому поєднанні стилісти бачать формулу зачіски, яка може стати однією з найпопулярніших у найближчий рік.

Відео дня

Над новим образом акторки працювала її постійна команда стилістів. Укладання виконав Брайс Скарлетт, колір волосся створив Джейкоб Шварц, а стрижку зробив перукар Сервандо Мальдонадо.

Які саме засоби використовувалися для створення зачіски, наразі не повідомляється. Втім, фахівці зазначають, що подібний ефект зазвичай досягається за допомогою інструментів для створення м’яких хвиль, текстурувальних спреїв і засобів для додавання блиску та об’єму волоссю.

Нагадаємо, раніше Фокус писав:

Тренер розповів, як отримати фігуру, як у зірки "Буремного перевалу".

Яким вийшов фільм з Марго Роббі. Він претендує на звання найскандальнішого та найвідвертішого.

Крім того, акторка розповіла про найжахливіший подарунок, який отримувала від чоловіка.