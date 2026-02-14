Идеальная Марго Робби: тренер рассказал, как заполучить такую фигуру, как у звезды "Грозового перевала"

Марго Робби произвела фурор на красной дорожке во время продвижения своего нового фильма "Грозовой перевал". И личный тренер 35-летней звезды рассказал, как она достигла такой потрясающей формы.

Во время промо-тура "Грозового перевала", который уже называют самой скандальной экранизацией классического романа Эмили Бронте, Марго Робби появлялась в оригинальных нарядах, которые намекали на георгианскую эпоху. И больше всего ее фанатов поразило, что насколько она потрясающе выглядела всего через год после рождения первенца, пишет Daily Mail.

Марго Робби и Джейкоб Элорди на премьере фильма

В октябре 2024 года она и ее муж Том Акерли стали родителями, имя их сына не раскрывается.

Теперь персональный тренер Дэвид Хиггинс раскрыл секреты ее потрясающей трансформации после родов.

Он отметил, что Марго Робби использует сочетание силовых тренировок и пилатеса на тренажере-реформере .

Обычно она тратит пять минут на разминку с помощью массажного ролика, прежде чем выполнить по 15 повторений каждого упражнения.

Сюда входят жим лежа на спине, гребля в наклоне, упражнения на бицепс правой и левой стороны, сгибание рук с гантелями стоя, жим гантелей сидя и разгибание рук лежа на спине.

Затем она выполняет упражнение на пресс из 100 повторений, которое включает 20 скручиваний, касания носком пола с каждой стороны и выпады с приседанием с обеих сторон.

Дэвид объяснил, что актриса обычно тратит две минуты на каждое упражнение.

Но Марго против кардиотренировок, а ее тренер считает, что силовые тренировки могут действовать как "секретная кардиотренировка".

Марго Робби и Джейкоб Элорди на красной дорожке

Он также рассказал, что актриса может продержаться в планке четыре минуты и 10 секунд. Дэвид и Марго работают вместе с перерывами уже много лет.

"Мы тренировались вместе пять дней в неделю по 45-60 минут каждый раз", — добавил Дэвид.

Сама Марго много рассказывала о своем режиме питания, отмечая, что на завтрак она обычно выбирает овсяную кашу с ежевикой или смузи с капустой кале и яблоком.

Номинированная на "Оскар" актриса ранее рассказывала о своем подходе к диете и фитнесу, признавшись, что большую часть времени позволяет себе сладкое, но перед съемками придерживается здорового питания.

"Мне не удается соблюдать умеренность. Я чувствую себя несчастной, если не ем. Я не могу каждый день есть только салат и выпивать полбокала вина через день. Я не могу этого делать", — пошутила она.

В "Грозовом перевале" Марго Робби выглядела потрясающе

На обед Марго обычно ест курицу с коричневым рисом, или салат из скумбрии с помидорами и огурцом. А на ужин обычно подают стейки из тунца со сладким картофелем или овощное рагу с рисовой лапшой.

Марго также увлекается боксом и тренировками для ног, которыми она начала заниматься во время подготовки к роли в фильме "Отряд самоубийц" 2016 года.

Она сказала, что, хотя иногда и позволяет себе бокал вина, перед каким-либо мероприятием или премьерой она исключает из рациона насыщенные жиры, фастфуд, сладкие напитки и шоколад.

"У меня не очень хороший рацион питания. Я люблю пиво, картошку фри, бургеры, но если мне нужно надеть бикини, то я буду есть морковные палочки три дня подряд. Я либо в одной, либо в другой крайности"- призналась актриса.

Однако, когда дело доходит до тренировок, звезда проявляет большую целеустремленность.

Несмотря на потрясающую фигуру, Марго неоднократно подчеркивала, что хочет быть сильной, а не худой.

