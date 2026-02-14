Ідеальна Марго Роббі: тренер розповів, як отримати таку фігуру, як у зірки "Грозового перевалу"

Марго Роббі викликала фурор на червоній доріжці під час просування свого нового фільму "Грозовий перевал". І особистий тренер 35-річної зірки розповів, як вона досягла такої приголомшливої форми.

Під час промо-туру "Грозового перевалу", який вже називають найскандальнішою екранізацією класичного роману Емілі Бронте, Марго Роббі з'являлась в оригінальних вбраннях, які натякали на георгіанську епоху. Та найбільше її фанатів вразило, що наскільки вона приголомшливо виглядала всього через рік після народження первістка, пише Daily Mail.

Марго Роббі та Джейкоб Елорді на прем'єрі фільму

У жовтні 2024 року вона та її чоловік Том Акерлі стали батьками, ім'я їхнього сина не розкривається.

Тепер персональний тренер Девід Хіггінс розкрив секрети її приголомшливої трансформації після пологів.

Він зазначив, що Марго Роббі використовує поєднання силових тренувань і пілатесу на тренажері-реформері.

Відео дня

Зазвичай вона витрачає п'ять хвилин на розминку за допомогою масажного ролика, перш ніж виконати по 15 повторень кожної вправи.

Сюди входять жим лежачи на спині, веслування в нахилі, вправи на біцепс правого і лівого боку, згинання рук із гантелями стоячи, жим гантелей сидячи і розгинання рук лежачи на спині.

Потім вона виконує вправу на прес зі 100 повторень, що включає 20 скручувань, торкання носком підлоги з кожного боку і випади з присіданням з обох боків.

Девід пояснив, що актриса зазвичай витрачає дві хвилини на кожну вправу.

Але Марго проти кардіотренувань, а її тренерка вважає, що силові тренування можуть діяти як "секретне кардіотренування".

Марго Роббі та Джейкоб Елорді на червоній доріжці

Він також розповів, що акторка може протриматися в планці чотири хвилини і 10 секунд. Девід і Марго працюють разом із перервами вже багато років.

"Ми тренувалися разом п'ять днів на тиждень по 45-60 хвилин щоразу", — додав Девід.

Сама Марго багато розповідала про свій режим харчування, зазначаючи, що на сніданок вона зазвичай обирає вівсяну кашу з ожиною або смузі з капустою калі та яблуком.

Номінована на "Оскар" акторка раніше розповідала про свій підхід до дієти і фітнесу, зізнавшись, що більшу частину часу дозволяє собі солодке, але перед зйомками дотримується здорового харчування.

"Мені не вдається дотримуватися поміркованості. Я почуваюся нещасною, якщо не їм. Я не можу щодня їсти тільки салат і випивати пів келиха вина через день. Я не можу цього робити", — пожартувала вона.

У "Грозовому перевалі" Марго Роббі мала приголомшливий вигляд

На обід Марго зазвичай їсть курку з коричневим рисом, або салат зі скумбрії з помідорами та огірком. А на вечерю зазвичай подають стейки з тунця з солодкою картоплею або овочеве рагу з рисовою локшиною.

Марго також захоплюється боксом і тренуваннями для ніг, якими вона почала займатися під час підготовки до ролі у фільмі "Загін самогубців" 2016 року.

Вона сказала, що, хоча іноді й дозволяє собі келих вина, перед будь-яким заходом або прем'єрою вона виключає з раціону насичені жири, фастфуд, солодкі напої та шоколад.

"У мене не дуже хороший раціон харчування. Я люблю пиво, картоплю фрі, бургери, але якщо мені потрібно вдягнути бікіні, то я буду їсти морквяні палички три дні поспіль. Я або в одній, або в іншій крайності", — зізналася актриса.

Однак, коли справа доходить до тренувань, зірка проявляє неабияку цілеспрямованість.

Незважаючи на приголомшливу фігуру, Марго неодноразово наголошувала, що хоче бути сильною, а не худою.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, яким вийшов фільм "Грозовий перевал", в якому Марго Роббі зіграла разом з Джейкобом Елорді.

Також актриса розповіла про свою секретну "зброю", яку вона використовує, коли потрібно заплакати під час зйомок.