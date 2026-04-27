Один аксессуар — десятки образов: Андре Тан раскрыл главный тренд весны (фото)

Шелковый платок стал главным аксессуаром этой весны, уверенно закрепившись среди ключевых трендов сезона. Андре Тан подчеркивает: этот универсальный элемент гардероба способен кардинально изменить любой образ — от повседневного до вечернего.

Украинский дизайнер поделился новым стилевым гидом, в котором назвал шелковый платок must-have аксессуаром весны. По его словам, этот элемент не только вернулся на подиумы, но и стал важной деталью современного гардероба, добавляя образам элегантности, легкости и индивидуальности.

В частности, платок можно трансформировать в стильный топ — такой вариант выглядит свежо, женственно и идеально подходит для теплого времени года. Также дизайнер советует использовать его как аксессуар для волос: завязанный на хвосте, пучке или вплетенный в косу, он создает акцент и подчеркивает уникальный стиль.

Не менее актуальным является ношение платка поверх одежды — как пояс или декоративный элемент на талии. Это решение добавляет образу шарма и делает его более выразительным. Классический способ — завязать платок на шее — тоже остается в тренде, ведь позволяет легко освежить даже базовые луки.

Отдельное внимание Андре Тан обращает на вариант ношения платка на плечах. Такой способ добавляет элегантности и гармонично сочетается как с платьями, так и с жакетами.

По словам дизайнера, универсальность шелкового платка заключается в его способности адаптироваться под разные стили: от нежных пастельных до ярких и смелых решений. Именно поэтому этот аксессуар стал одним из ключевых трендов сезона, который легко интегрировать в любой гардероб.

