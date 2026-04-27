Один аксесуар — десятки образів: Андре Тан розкрив головний тренд весни (фото)

Шовкова хустка стала головним аксесуаром цієї весни, впевнено закріпившись серед ключових трендів сезону. Андре Тан наголошує: цей універсальний елемент гардероба здатен кардинально змінити будь-який образ — від повсякденного до вечірнього.

Український дизайнер поділився новим стильовим гідом, у якому назвав шовкову хустку must-have аксесуаром весни. За його словами, цей елемент не лише повернувся на подіуми, а й став важливою деталлю сучасного гардероба, додаючи образам елегантності, легкості та індивідуальності.

Зокрема, хустку можна трансформувати у стильний топ — такий варіант виглядає свіжо, жіночно та ідеально підходить для теплої пори року. Також дизайнер радить використовувати її як аксесуар для волосся: зав’язана на хвості, пучку чи вплетена в косу, вона створює акцент і підкреслює унікальний стиль.

Не менш актуальним є носіння хустки поверх одягу — як пояс або декоративний елемент на талії. Це рішення додає образу шарму й робить його більш виразним. Класичний спосіб — зав’язати хустку на шиї — теж залишається в тренді, адже дозволяє легко освіжити навіть базові луки.

Відео дня

Окрему увагу Андре Тан звертає на варіант носіння хустки на плечах. Такий спосіб додає елегантності та гармонійно поєднується як із сукнями, так і з жакетами.

За словами дизайнера, універсальність шовкової хустки полягає в її здатності адаптуватися під різні стилі: від ніжних пастельних до яскравих і сміливих рішень. Саме тому цей аксесуар став одним із ключових трендів сезону, який легко інтегрувати у будь-який гардероб.

