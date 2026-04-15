Назад в СРСР: сумки з минулого знову повертаються в моду (фото)

Наплив дизайнерських дебютів у кількох великих модних домах цього сезону вивів низку трендів сумок весни та літа 2026 року.

Силуети з ручками-ланцюжками стали одним з топових трендів серед сумок, який можна побачити на подіумах Chloé, Ferragamo, Stella McCartney, Valentino, Givenchy та Chanel — бренду, який є синонімом ланцюжків, і цього сезону він навіть поширився за межі сумок і зʼявився на поділах сорочок. Про це пише Vogue.

Що стосується кольору, то кобальтово-синій — це перший відтінок, на який варто звернути увагу.

Головні тренди сумок весни 2026 року

Сітчаста сумка — авоська і не тільки

Мало які сумки для теплої погоди здаються такими ж універсальними, як сітчаста сумка — одночасно і сумка для покупок на фермерському ринку, і супутник на пляжі, і звичайна сумка-тоут для вихідних.

На подіумах дизайнери переконливо наголошували на плетеній сумці: Tory Burch продемонструвала ручне плетення з ланцюжків, Bottega Veneta створила мінімалістичну сумку-відро з чорної шкіри, Ulla Johnson використала колір зі шкіряним райдужним плетінням, а Erdem схилялася до химерного дизайну з блискітками.

Такі варіанти добре підходять для повсякденного носіння.

Чим громіздкіші, тим кращі

Як описати найбажаніші сумки сезону? Ідеально громіздкі. Від Chanel та Valentino до Dior та Loewe, сумки-тоути з'явилися з більшим громіздким розміром, ніж будь-коли — виготовлені з м'якої, поношеної шкіри, маслянистої замші та оздоблені блискавками, навмисно залишеними наполовину відкритими. Ефект був продуманим, але водночас невимушеним, що відображало поточний настрій моди: безтурботно прохолодний, зібраний без натяку на дорогоцінність.

Маленькі сумочки

Навесні 2026 року хороші речі справді бувають у маленьких упаковках. У Prada саме сумочки-пудри на шнурках, виконані в календулі, бузковому та пудрово-рожевому кольорах, непомітно привернули увагу. Такі сумочки з'явилися на подіумах у Loewe — у вигляді свіжого погляду на фламенко — а також у Miu Miu та Valentino, де центральне місце зайняла саморобна, бісерна ітерація.

Супермісткі сумки-тоути

Для жінки, яка постійно рухається, супермісткі сумки-тоути — це те, де форма справді зустрічається з функціональністю. Від Toteme до Stella McCartney та Kallmeyer, дизайнери цього сезону значно розширили свої можливості. У Celine дім переосмислив свою сумку в ультра-максі-пропорціях, тоді як у Altuzarra елегантні сумки через плече були настільки великими, що навмисно переважали весь образ.

Оскільки практичність явно була на першому місці — зрештою, ці колекції розроблені для справжнього сучасного життя — не дивно, що сумки-тоут, здатні вмістити все необхідне, нарешті зайняли чільне місце. Великогабаритні сумки-тоути забезпечують легкість та зручність.

Клатчі на кожен день

Шкіряна сумка через плече, або кросбоді, звісно, ​​універсальна, але ніщо так не підкреслює повсякденний образ, як шикарний клатч. На весняному показі Chanel 2026 року насичений бордовий стиль став незаперечним головним аксесуаром. Версії оверсайз стали хітом серед вуличних стилістів, які стискали подушкоподібні форми в згинах рук, підтверджуючи ідею: клатчі більше не призначені для вечірнього часу.

Кобальтово-синій колір

Кожен сезон відкриває яскравий кольоровий тренд, і навесні 2026 року в центрі уваги стоїть кобальтово-синій. Якщо осінь 2025 року була присвячена святковим червоним кольорам, то цей сезон підвищує візуальну потужність завдяки сміливому, насиченому відтінку, який неможливо не помітити. Цей вражаючий відтінок з'являвся всюди — від шикарних клатчів від Celine до сумок-відер від Loewe.

І хоча пудрові відтінки були популярними в минулих сезонах, цьогорічний відтінок синього виглядає значно енергійнішим.

Нові сумки "для боулінгу"

Сумки для боулінгу, аптечки для лікаря — як би ви не називали цей скульптурний силует, його вплив на дух моди незаперечний. Навесні 2026 року форма проявляє себе з витонченими, архітектурними вигинами та ручками у формі півмісяця. Прикладом цього є сумка-тоути Bolero від Balenciaga, шкіряна сумка Beau від Miu Miu та сумка-тоут Astra від The ​​Row.

Свіжі погляди на архівну класику

Креативні директори часто звертаються до архівів після призначення в новий модний дім, щоб розробити нові дизайнерські коди, які відзначатимуть їхню роботу, проте може виникнути небажання надто сильно змінювати класику. Оновлена ​​сумка Chanel 2.55 від Matthieu Blazy зберегла культову прострочку та ремінець-ланцюжок, але отримала нове життя за допомогою структурного дроту, щоб вона виглядала так, ніби застигла в часі. У Balenciaga Pierpaolo Piccioli представив нові сумки Le City; у Celine Michael Rider знову представив знамениту Phantom бренду, улюблену it-girls у нульових, а Jonathan Anderson додав сучасного шарму історичній Lady Dior.

З ланцюжками

Сумки-ланцюжки протягом багатьох років то з'являлися, то виходили з мейнстріму. Звичайно, у Chanel вони були центральним принципом дизайну майже 100 років, але зростання "тихої розкоші" поступилося місцем сумкам з мінімальною фурнітурою або взагалі без неї.

Весна/літо 2026 року суттєво повертають аксесуари з ручками-ланцюжками в моду.

