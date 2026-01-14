Завжди в моді: дизайнер розповів, які кольори носити у 2026 році (фото)

Український дизайнер Андре Тан показав трендові кольори на 2026 рік. Модельєр радить звернути увагу на ніжні відтінки рожевого, яскравий фіолетовий та ліловий.

У своєму Instagram метр моди показав комбінації образів, які можна сміливо носити протягом наступних 12 місяців.

Пильно-рожевий

Рожевий завжди в моді, але у 2026 році він отримує новий погляд. Від атласних тканин до мережива — рожевий буде в поєднанні з бохо-стилем та літніми сукнями.

Пильно-рожевий Фото: Andre Tan/Instagram

Бірюзовий

Бірюзовий, Тіффані, мʼятний і яскраво-блакитний — ці кольори ідеальні для аксесуарів та легких, літніх тканин.

"Виглядають дуже свіжо", — каже Андре Тан.

Бірюзовий буде в тренді Фото: Andre Tan/Instagram

Фіолетовий та синій денім

Сливовий стане одним з найбільш трендових кольорів 2026 року. А разом із синім денімом створює ідеальне поєднання. Виглядає розкішно на всіх видах тканини, від одягу до аксесуарів.

Відео дня

Фіолетовий та синій денім Фото: Andre Tan/Instagram

Колорблокінг

Ще одна тенденція, яка повертається — тотал-кольорові образи.

Андре Тан радить поєднувати кольори, грати з відтінками та створювати сміливі, яскраві комбінації.

Колорблокінг знову в тренді Фото: Andre Tan/Instagram

Ліловий

Від світлих, майже блідих, до глибоких відтінків. Ліловий буде одним з головних кольорів у 2026 році, за словами Андре Тана. Він додає елегантності та легкості будь-якому образу.

Ліловий колір став трендовим у 2026 році Фото: Andre Tan/Instagram

Помаранчевий

Не кислотний, а мʼякий і благородний помаранчевий.

Цей колір прекрасно поєднується з денімом, коричневим та бежевим.

Придивіться до помаранчевого в цьому році Фото: Andre Tan/Instagram

Бежевий, коричневий та червоний

Ці класичні кольори завжди в моді. Вони повертаються в нових варіаціях, особливо в поєднанні з іншими трендовими відтінками, такими як мʼятний чи помаранчевий.

Бежевий, коричневий та червоний Фото: Andre Tan/Instagram

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Андре Тан розповів про головні тренди 2026 року. Варто звернути увагу на скіні куртки та анімалістичні принти.

Метр моди показав наймодніші джинси цієї зими. Серед них — класичні темно-сині, кльош та "підкови".

Крім того, дизайнер назвав чотири основні тренди у светрах на зиму 2025-2026. Варто звернути увагу на яскраві відтінки.