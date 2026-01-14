Завжди в моді: дизайнер розповів, які кольори носити у 2026 році (фото)
Український дизайнер Андре Тан показав трендові кольори на 2026 рік. Модельєр радить звернути увагу на ніжні відтінки рожевого, яскравий фіолетовий та ліловий.
У своєму Instagram метр моди показав комбінації образів, які можна сміливо носити протягом наступних 12 місяців.
Пильно-рожевий
Рожевий завжди в моді, але у 2026 році він отримує новий погляд. Від атласних тканин до мережива — рожевий буде в поєднанні з бохо-стилем та літніми сукнями.
Бірюзовий
Бірюзовий, Тіффані, мʼятний і яскраво-блакитний — ці кольори ідеальні для аксесуарів та легких, літніх тканин.
"Виглядають дуже свіжо", — каже Андре Тан.
Фіолетовий та синій денім
Сливовий стане одним з найбільш трендових кольорів 2026 року. А разом із синім денімом створює ідеальне поєднання. Виглядає розкішно на всіх видах тканини, від одягу до аксесуарів.
Колорблокінг
Ще одна тенденція, яка повертається — тотал-кольорові образи.
Андре Тан радить поєднувати кольори, грати з відтінками та створювати сміливі, яскраві комбінації.
Ліловий
Від світлих, майже блідих, до глибоких відтінків. Ліловий буде одним з головних кольорів у 2026 році, за словами Андре Тана. Він додає елегантності та легкості будь-якому образу.
Помаранчевий
Не кислотний, а мʼякий і благородний помаранчевий.
Цей колір прекрасно поєднується з денімом, коричневим та бежевим.
Бежевий, коричневий та червоний
Ці класичні кольори завжди в моді. Вони повертаються в нових варіаціях, особливо в поєднанні з іншими трендовими відтінками, такими як мʼятний чи помаранчевий.
