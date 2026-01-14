Всегда в моде: дизайнер рассказал, какие цвета носить в 2026 году (фото)

Украинский дизайнер Андре Тан показал трендовые цвета на 2026 год. Модельер советует обратить внимание на нежные оттенки розового, яркий фиолетовый и лиловый.

В своем Instagram мэтр моды показал комбинации образов, которые можно смело носить в течение следующих 12 месяцев.

Пыльно-розовый

Розовый всегда в моде, но в 2026 году он получает новый взгляд. От атласных тканей до кружева — розовый будет в сочетании с бохо-стилем и летними платьями.

Пыльно-розовый Фото: Andre Tan/Instagram

Бирюзовый

Бирюзовый, Тиффани, мятный и ярко-голубой — эти цвета идеальны для аксессуаров и легких, летних тканей.

"Выглядят очень свежо", — говорит Андре Тан.

Бирюзовый будет в тренде Фото: Andre Tan/Instagram

Фиолетовый и синий деним

Сливовый станет одним из самых трендовых цветов 2026 года. А вместе с синим денимом создает идеальное сочетание. Выглядит роскошно на всех видах ткани, от одежды до аксессуаров.

Відео дня

Фиолетовый и синий деним Фото: Andre Tan/Instagram

Колорблокинг

Еще одна тенденция, которая возвращается — тотал-цветовые образы.

Андре Тан советует сочетать цвета, играть с оттенками и создавать смелые, яркие комбинации.

Колорблокинг снова в тренде Фото: Andre Tan/Instagram

Лиловый

От светлых, почти бледных, до глубоких оттенков. Лиловый будет одним из главных цветов в 2026 году, по словам Андре Тана. Он добавляет элегантности и легкости любому образу.

Лиловый цвет стал трендовым в 2026 году Фото: Andre Tan/Instagram

Оранжевый

Не кислотный, а мягкий и благородный оранжевый.

Этот цвет прекрасно сочетается с денимом, коричневым и бежевым.

Присмотритесь к оранжевому в этом году Фото: Andre Tan/Instagram

Бежевый, коричневый и красный

Эти классические цвета всегда в моде. Они возвращаются в новых вариациях, особенно в сочетании с другими трендовыми оттенками, такими как мятный или оранжевый.

Бежевый, коричневый и красный Фото: Andre Tan/Instagram

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Андре Тан рассказал о главных трендах 2026 года. Стоит обратить внимание на скинни куртки и анималистические принты.

Мэтр моды показал самые модные джинсы этой зимы. Среди них — классические темно-синие, клеш и "подковы".

Кроме того, дизайнер назвал четыре основных тренда в свитерах на зиму 2025-2026. Стоит обратить внимание на яркие оттенки.