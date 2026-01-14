Всегда в моде: дизайнер рассказал, какие цвета носить в 2026 году (фото)
Украинский дизайнер Андре Тан показал трендовые цвета на 2026 год. Модельер советует обратить внимание на нежные оттенки розового, яркий фиолетовый и лиловый.
В своем Instagram мэтр моды показал комбинации образов, которые можно смело носить в течение следующих 12 месяцев.
Пыльно-розовый
Розовый всегда в моде, но в 2026 году он получает новый взгляд. От атласных тканей до кружева — розовый будет в сочетании с бохо-стилем и летними платьями.
Бирюзовый
Бирюзовый, Тиффани, мятный и ярко-голубой — эти цвета идеальны для аксессуаров и легких, летних тканей.
"Выглядят очень свежо", — говорит Андре Тан.
Фиолетовый и синий деним
Сливовый станет одним из самых трендовых цветов 2026 года. А вместе с синим денимом создает идеальное сочетание. Выглядит роскошно на всех видах ткани, от одежды до аксессуаров.
Колорблокинг
Еще одна тенденция, которая возвращается — тотал-цветовые образы.
Андре Тан советует сочетать цвета, играть с оттенками и создавать смелые, яркие комбинации.
Лиловый
От светлых, почти бледных, до глубоких оттенков. Лиловый будет одним из главных цветов в 2026 году, по словам Андре Тана. Он добавляет элегантности и легкости любому образу.
Оранжевый
Не кислотный, а мягкий и благородный оранжевый.
Этот цвет прекрасно сочетается с денимом, коричневым и бежевым.
Бежевый, коричневый и красный
Эти классические цвета всегда в моде. Они возвращаются в новых вариациях, особенно в сочетании с другими трендовыми оттенками, такими как мятный или оранжевый.
