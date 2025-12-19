Без них из дома не выходить: мэтр моды показал главные свитера этой зимы (фото)

Украинский дизайнер Андре Тан назвал четыре основных тренда в свитерах на зиму 2025-2026. Стоит обратить внимание на яркие оттенки и необычные крои нарядов.

В своем Instagram мэтр моды показал, какие свитера носить в этом холодном сезоне. "Дорогие, зима уже в самом разгаре, поэтому самое время подготовиться к стильным холодам! Сегодня я поделюсь с вами самыми стильными свитерами, которые придадут вашему зимнему образу непревзойденный вид!" — написал Андре Тан.

Пушистые свитера

"Во-первых, это пушистые красивые свитера. Как у меня, видите", — сказал модельер.

Этот тренд сейчас на пике популярности — свитера с длинным ворсом добавляют уюта и фактуры. Идеально подходят как под джинсы, так и под юбочки.

Пушистые свитера Фото: Andre Tan/Instagram

Свитера с принтом аргайл

"Выглядит супер, как с джинсами, так и с брюками, или даже с мини-юбкой. Классика, как говорится, сейчас очень актуальна", — подчеркнул модельер.

Свитера с принтом аргайл Фото: Andre Tan/Instagram

Свитера из необычного кроя

"Да, мои фавориты этой зимы. Я это очень люблю, когда хочется кого-то рассматривать. Они выглядят всегда суперстильно и добавляют уникальности твоему образу", — сказал Андре Тан.

Дизайнер добавил, что это не просто прямой свитер, а варианты с каким-то необычным рукавом или дополнительным элементом.

Свитера из необычного кроя Фото: Andre Tan/Instagram

Красный свитер

"Именно красный. Да. Без этого свитера ты не имеешь права выходить из дома этой зимой", — шутит Андре Тан.

Он может быть я темно-красный, так и более светлый.

Красный свитер Фото: Andre Tan/Instagram

