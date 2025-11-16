Их время уже ушло: мэтр моды назвал 4 вида обуви, которую лучше оставить в прошлом (фото)

Украинский дизайнер Андре Тан рассказал об обуви, которую стоит убрать из своего гардероба этой осенью. В моде остается классика — вечная и нежная.

Андре Тан поделился трендами этого сезона в своем Instagram. Мэтр моды назвал топ 4 вида обуви, которые стоит пока забыть.

"Что лучше оставить в прошлом, а что надо оставить, чтобы выглядеть очень правильно", — сказал модельер.

Чопперы

"Если вы еще их не купили, то и не надо покупать", — говорит Андре Тан.

Вместо них стоит выбрать базовые казаки, которые выглядят очень актуально и подходят под все.

Чопперы стали антитрендом Фото: Andre Tan/Instagram

Угги

Когда-то они были очень модные, но тренд уже ушел. Оставьте их лучше для прогулок за городом или на природе. А вместо них лучше выбрать более структурную обувь. Например, ботинки с аккуратной подошвой или лоферы.

"Сейчас классика очень в моде", — говорит дизайнер.

Лоферы остаются в моде Фото: Andre Tan/Instagram

Массивная тракторная подошва

Их время уже ушло. Этой осенью модная классика, элегантная, изящная, и силуэты без лишней громоздкости.

Массивная тракторная подошва стала антитрендом Фото: Andre Tan/Instagram

Анималистический принт

Андре Тан говорит, что здесь важно "не переборщить". Такие принты удешевляют даже дорогой образ. Лучше выбрать что-то очень оптимальное и нейтральное.

"Главное правило остается неизменным: эта обувь должна быть не только модной, но и гармоничной", — подчеркивает дизайнер.

Лучше выбрать что-то оптимальное и нейтральное Фото: Andre Tan/Instagram

