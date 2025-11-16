Їхній час уже пішов: метр моди назвав 4 види взуття, яке краще залишити в минулому (фото)

Український дизайнер Андре Тан розповів про взуття, яке варто прибрати зі свого гардеробу цієї осені. У моді залишається класика — вічна та ніжна.

Андре Тан поділився трендами цього сезону у своєму Instagram. Метр моди назвав топ 4 види взуття, які варто поки забути.

"Що краще залишити в минулому, а що треба залишити, щоб виглядати дуже правильно", — сказав модельєр.

Чопери

"Якщо ви ще їх не купили, то і не треба купувати", — каже Андре Тан.

Замість них варто обрати базові козаки, які виглядають дуже актуально і підходять під усе.

Чопери стали антитрендом Фото: Andre Tan/Instagram

Угі

Колись вони були дуже модні, але тренд уже пішов. Залиште їх краще для прогулянок за містом чи на природі. А замість них краще обрати більш структурне взуття. Наприклад, черевики з акуратною підошвою чи лофери.

"Зараз класика дуже в моді", — каже дизайнер.

Лофери залишаються в моді Фото: Andre Tan/Instagram

Масивна тракторна підошва

Їхній час уже пішов. Цієї осені модна класика, елегантна, витончена, і силуети без зайвої громіздкості.

Масивна тракторна підошва стала антитрендом Фото: Andre Tan/Instagram

Анімалістичний принт

Андре Тан каже, що тут важливо "не переборщити". Такі принти здешевлюють навіть дорогий образ. Краще обрати щось дуже оптимальне та нейтральне.

"Головне правило залишається незмінним: це взуття має бути не лише модним, а й гармонійним", — наголошує дизайнер.

Краще обрати щось оптимальне та нейтральне Фото: Andre Tan/Instagram

