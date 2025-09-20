"Хітяра сезону": метр моди показав, які светри купувати на осінь 2025 (фото)
Український дизайнер Андре Тан розповів про тренди светрів на осінь 2025. Цього сезону сміливо можна поєднувати стиль та комфорт.
Модельєр показав, з чим носити светри, аби залишатися в теплі та тренді. Цієї осені ацент на обʼємі та креативних деталях.
"Всі ми обожнюємо светри, і ось вже зовсім скоро прийде похолодання! Тому, саме час почати думати про нові осінні колекції, які вже з’явилися в магазинах. Якщо ще не визначились, який светр носити цього сезону, дивіться рілс та обирайте свій варіант!" — зазначив Андре Тан.
Високий комір
Це не тільки тепло, але й стиль. Обирайте кашемір або мʼякий трикотаж для комфортних осінніх прогулянок. Він гарно поєднується з джинсами чи шкіряними спідницями.
Светри крупної вʼязки
Великі вʼязки створюють ефект теплих обіймів і додають текстури вашому образу. Скомбінуйте їх з джинсами або спідницями.
Класичні обʼємні светри
Простий, стильний та обʼємний светр додає шарму навіть найпростішим образам. Джогери або класичні штани — і образ виглядає шикарно. Вони підходять і для прогулянок, і для роботи.
Оригінальні деталі
Це акценти та "хітяра" осіннього сезону, за словами метра моди. Светри з вирізами на плечах, декором або обʼємними манжетами привертають увагу та додають унікальності кожному образу.
"Не пропусти ці тренди", — закликає Андре Тан.
