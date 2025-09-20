"Хітяра сезону": метр моди показав, які светри купувати на осінь 2025 (фото)

Український дизайнер Андре Тан розповів про тренди светрів на осінь 2025. Цього сезону сміливо можна поєднувати стиль та комфорт.

Модельєр показав, з чим носити светри, аби залишатися в теплі та тренді. Цієї осені ацент на обʼємі та креативних деталях.

"Всі ми обожнюємо светри, і ось вже зовсім скоро прийде похолодання! Тому, саме час почати думати про нові осінні колекції, які вже з’явилися в магазинах. Якщо ще не визначились, який светр носити цього сезону, дивіться рілс та обирайте свій варіант!" — зазначив Андре Тан.

Високий комір

Це не тільки тепло, але й стиль. Обирайте кашемір або мʼякий трикотаж для комфортних осінніх прогулянок. Він гарно поєднується з джинсами чи шкіряними спідницями.

Обирайте кашемір або мʼякий трикотаж Фото: Andre Tan/Instagram

Светри крупної вʼязки

Великі вʼязки створюють ефект теплих обіймів і додають текстури вашому образу. Скомбінуйте їх з джинсами або спідницями.

Светри крупної вʼязки Фото: Andre Tan/Instagram

Класичні обʼємні светри

Простий, стильний та обʼємний светр додає шарму навіть найпростішим образам. Джогери або класичні штани — і образ виглядає шикарно. Вони підходять і для прогулянок, і для роботи.

Класичні обʼємні светри Фото: Andre Tan/Instagram

Оригінальні деталі

Це акценти та "хітяра" осіннього сезону, за словами метра моди. Светри з вирізами на плечах, декором або обʼємними манжетами привертають увагу та додають унікальності кожному образу.

"Не пропусти ці тренди", — закликає Андре Тан.

Светри з вирізами на плечах у тренді Фото: Andre Tan/Instagram

