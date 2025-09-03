Класика, яка завжди працює: метр моди показав трендове взуття осені 2025 (фото)

Український дизайнер Андре Тан розповів про головні тренди взуття осені 2025. Щось давно в моді, а щось знову повертається у тренди.

У своєму Instagram модельєр показав, як носити трендове взуття та розповів, з чим його поєднувати в прохолодну пору року.

Балетки з ремінцем

Таке взуття знову повертається в тренди. Вони виглядають ще більш мило, ніж звичайні балетки. З ремінцем через підйом — ідеальні для романтичних луків, за словами метра моди.

"Тільки уявіть — сукня, легкий плащ і ці балетки", — написав Андре Тан.

Балетки з ремінцем Фото: Andre Tan/Instagram

Грубі лофери

"Трохи драйву восени ще нікому не завадило", — наголосив модельєр.

Чорні, бордові або навіть бежеві — усе залежить від вашого настрою. Вони одразу додають впевненості образу.

Грубі лофери в трендах Фото: Andre Tan/Instagram

Черевики на платформі з хутром усередині

Красиві та теплі, вони ідеально підійдуть для перших холодів. А з мініспідницею чи сукнею таке взуття виглядає максимально круто, за словами дизайнера.

Черевики на платформі з хутром усередині Фото: Andre Tan/Instagram

Взуття з контрастною підошвою

Трохи ретро, трохи кежуал. Вони виглядають яскраво і додають родзинки навіть базовому аутфіту. Сірий светр, прості джинси і контрастні підошви "зроблять свою справу".

Трохи ретро, трохи кежуал Фото: Andre Tan/Instagram

Чоботи

Класика, яка завжди працює. Джинси, спідниця або сукня — будь-який варіант виглядає стильно і практично. І головне — дуже зручно.

Класика, яка завжди працює Фото: Andre Tan/Instagram

