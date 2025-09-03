Поддержите нас UA
Классика, которая всегда работает: мэтр моды показал трендовую обувь осени 2025 (фото)

андре тан показал модную обувь на осень 2025 года
В тренде остаются лоферы | Фото: Getty

Украинский дизайнер Андре Тан рассказал о главных трендах обуви осени 2025. Что-то давно в моде, а что-то снова возвращается в тренды.

В своем Instagram модельер показал, как носить трендовую обувь и рассказал, с чем ее сочетать в прохладное время года.

Балетки с ремешком

Такая обувь снова возвращается в тренды. Они выглядят еще более мило, чем обычные балетки. С ремешком через подъем — идеальны для романтических луков, по словам мэтра моды.

"Только представьте — платье, легкий плащ и эти балетки", — написал Андре Тан.

Балетки с ремешком
Балетки с ремешком
Фото: Andre Tan/Instagram

Грубые лоферы

"Немного драйва осенью еще никому не помешало", — подчеркнул модельер.

Черные, бордовые или даже бежевые — все зависит от вашего настроения. Они сразу добавляют уверенности образу.

Грубые лоферы
Грубые лоферы в трендах
Фото: Andre Tan/Instagram

Ботинки на платформе с мехом внутри

Красивые и теплые, они идеально подойдут для первых холодов. А с мини-юбкой или платьем такая обувь выглядит максимально круто, по словам дизайнера.

ботинки
Ботинки на платформе с мехом внутри
Фото: Andre Tan/Instagram

Обувь с контрастной подошвой

Немного ретро, немного кэжуал. Они выглядят ярко и добавляют изюминки даже базовому аутфиту. Серый свитер, простые джинсы и контрастные подошвы "сделают свое дело".

обувь
Немного ретро, немного кэжуал
Фото: Andre Tan/Instagram

Сапоги

Классика, которая всегда работает. Джинсы, юбка или платье — любой вариант выглядит стильно и практично. И главное — очень удобно.

обувь
Классика, которая всегда работает
Фото: Andre Tan/Instagram

