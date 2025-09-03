Классика, которая всегда работает: мэтр моды показал трендовую обувь осени 2025 (фото)
Украинский дизайнер Андре Тан рассказал о главных трендах обуви осени 2025. Что-то давно в моде, а что-то снова возвращается в тренды.
В своем Instagram модельер показал, как носить трендовую обувь и рассказал, с чем ее сочетать в прохладное время года.
Балетки с ремешком
Такая обувь снова возвращается в тренды. Они выглядят еще более мило, чем обычные балетки. С ремешком через подъем — идеальны для романтических луков, по словам мэтра моды.
"Только представьте — платье, легкий плащ и эти балетки", — написал Андре Тан.
Грубые лоферы
"Немного драйва осенью еще никому не помешало", — подчеркнул модельер.
Черные, бордовые или даже бежевые — все зависит от вашего настроения. Они сразу добавляют уверенности образу.
Ботинки на платформе с мехом внутри
Красивые и теплые, они идеально подойдут для первых холодов. А с мини-юбкой или платьем такая обувь выглядит максимально круто, по словам дизайнера.
Обувь с контрастной подошвой
Немного ретро, немного кэжуал. Они выглядят ярко и добавляют изюминки даже базовому аутфиту. Серый свитер, простые джинсы и контрастные подошвы "сделают свое дело".
Сапоги
Классика, которая всегда работает. Джинсы, юбка или платье — любой вариант выглядит стильно и практично. И главное — очень удобно.
