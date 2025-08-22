Чтобы выглядеть актуально: мэтр моды назвал 5 главных трендов осени 2025 года (фото)

Украинский дизайнер Андре Тан рассказал о 5 главных трендах осени 2025 года. Стоит обратить внимание на яркие акценты и геометрию в образах.

В своем Instagram модельер показал, как стилизовать осенние аутфиты, чтобы выделяться среди публики. "Что действительно будет выглядеть актуально этой осенью? Я расскажу о некоторых новинках, которые стоит добавить в свой гардероб", — отметил мэтр моды.

Красные перчатки — главный акцент сезона

Когда-то они были символом власти в Священной Римской империи, а теперь — просто яркий акцент, который поднимет любой образ на новый уровень, по словам Андре Тана. Кожаные, с бантиками или без — здесь есть простор для вашей фантазии.

Красные перчатки — главный акцент сезона Фото: Andre Tan/Instagram

Фиалковый оттенок

Если бордо надоел, дизайнер советует попробовать насыщенный фиолетовый. Пальто, жакеты, платья — он во всем выглядит дорого и нестандартно. Это цвет, который точно привлечет внимание. Gucci сделали с ним объемные пальто, Valentino — жакеты с бантом, Zomer — легкие платья.

Фиалковый оттенок в тренде Фото: Andre Tan/Instagram

Больше слоев

Этой осенью чем больше слоев, тем лучше. Легкое платье поверх рубашки, кружево на атласе или топ на свитшоте. Осень — идеальное время играть в модный конструктор и экспериментировать, говорит Андре Тан. Главное, чтобы выглядело неожиданно.

Этой осенью больше слоев Фото: Andre Tan/Instagram

Прямоугольные юбки

Четкие формы, интересные детали, кожа, складки, завязки — чем необычнее, тем лучше. Миучча Прада показала, что юбка может выглядеть как геометрия, с четкими формами и интересными деталями.

Прямоугольные юбки в тренде Фото: Andre Tan/Instagram

Пятнистый шик

Новый принт сезона. Что-то между горохом, леопардом и брызгами краски. На пальто, платье или мехе — свежая альтернатива привычным анималистическим узорам, говорит мэтр моды.

Новый принт сезона Фото: Andre Tan/Instagram

