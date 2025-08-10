Страшная безвкусица: модельер указал на главные ошибки в выборе обуви (фото)

Украинский дизайнер Андре Тан рассказал, каких ошибок стоит избегать при выборе обуви. Ведь идеальный образ — это не только одежда, а еще и правильно подобранная обувь.

В своем Instagram модельер отметил, что такие ошибки портят вообще весь образ. Поэтому стоит обращать внимание на свой комфорт и внешний вид вещей, которые выбираете.

Слишком большие кроссовки

Объемные кроссовки остаются в тренде, однако их нужно уметь правильно сочетать. Если такую обувь носить с легкими платьями, это будет выглядеть неуместно.

"Когда силуэт платья воздушный, а кроссовки тяжелые, баланс линий фактур нарушается", — говорит мэтр моды.

Андре Тан советует выбирать менее громоздкие модели или изящные мюли, сандалии или балетки. Это зависит от вашего настроения и образа.

Андре Тан советует выбирать изящные мюли, сандалии или балетки Фото: Andre Tan/Instagram

Слишком яркая обувь с насыщенной одеждой

То есть если одежда и обувь "соревнуются" за внимание. В таком случае страдает целостный образ.

Андре Тан советует использовать правило одного акцента: либо яркая одежда, либо яркая обувь. Такой образ всегда будет выглядеть очень изысканным, а не хаотичным.

Либо яркая одежда, либо яркая обувь Фото: Andre Tan/Instagram

Неправильно подобранный размер

Слишком тесная или большая обувь не только выглядит плохо, но и портит походку и настроение. Более того, дизайнер признался, что в студенческие годы покупал обувь на распродажах и она иногда была меньше на два размера.

"Сейчас мы живем в то время, когда только комфорт и ничего больше", — подчеркнул он.

