Беспроигрышная классика: дизайнер показал самые модные аксессуары лета 2025 (фото)

Украинский дизайнер Андре Тан рассказал о главных модных аксессуарах лета 2025 года. Среди них оказались даже популярные в 90-х вещи. В частности, летние образы дополнят платки, заколки или большие резинки.

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Модельер показал, с чем носить аксессуары в этом сезоне, чтобы оставаться в тренде. Стоит выбирать нейтральные или пастельные оттенки, которые больше подойдут ко всему.

Французская булавка

Изящная, ненавязчивая и одновременно эффективная. Она идеально подходит для пучка, половинчатого хвоста или чтобы просто закрепить волосы сзади.

"Эта заколка — просто находка на каждый день", — говорит Андре Тан.

Французская булавка Фото: Andre Tan/Instagram

Повязка на голову

Идеальный вариант для летних прогулок или дней, когда не хочется укладки. Выглядит слегка ретро, с акцентом на лицо. Черная или белая — универсальные цвета, которые подойдут каждому.

Повязка на голову Фото: Andre Tan/Instagram

Объемная резинка

Тренд, вернувшийся из 90-х. Особенно удачно смотрятся варианты с кружевом, сеткой или органикой, идеально сочетать ее с хвостом или пучком.

Тренд, вернувшийся из 90-х Фото: Andre Tan/Instagram

Платок

Беспроигрышная классика. Платок можно завязать на голову, на сумку или даже носить как топ. Для летнего города, моря или поездки — всегда смотрится уместно. Только выбирайте нейтральные или пастельные оттенки.

Платок можно завязать на голову, на сумку или даже как топ Фото: Andre Tan/Instagram

Шпилька "old money"

Большая, сдержанная и немного ностальгическая заколка. Андре Тан советует носить ее с гладкой прической. Она добавляет образу элегантности. Удачно подходит к классическим жакетам и простым белым рубашкам.

Большая, сдержанная и немного ностальгическая шпилька Фото: Andre Tan/Instagram

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, свадебное платье в 2025 году — это не только про "классическое платье". Это о настроении, стиле и способе быть собой в самый важный день.