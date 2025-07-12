Андре Тан показал самые модные джинсы и кроссовки в 2025 году: что выбирают иконы стиля (фото)

Украинский дизайнер Андре Тан рассказал, как стоит носить трендовые вещи, а что точно стоит оставить в прошлом.

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Модельер показал трендовые и антитрендовые образы, на которые стоит обратить внимание в 2025 году, в своем Instagram.

Пастельные цвета против неона

Пастельные цвета всегда выглядят деликатно и дорого. Они мягко подчеркивают загар и подходят ко всему. Зато неон сложно стилизовать, он "режет" глаз и быстро надоедает. Эра неона осталась где-то в 2019 году, говорит Андре Тан.

Стоит выбирать пастельные цвета, а не неон Фото: Andre Tan/Instagram

Трендовые кроссовки

Легкие ретро-модели и минималистичные кеды легко сочетать с шортами, платьями и джинсами. Зато массивные кроссовки отходят на задний план в 2025 году. По словам Андре Тана, сейчас минимализм и элегантность — это стиль.

Ретро-модели и минималистичные кеды легко сочетать Фото: Andre Tan/Instagram

Клеш против скинни

Клеш средней или высокой посадки делает ноги длиннее, добавляет движения образу. Прекрасно сочетаются с обувью на каблуке и без. Зато скинни сильно обтягивают фигуру и давно не в тренде.

Скинни сильно обтягивают фигуру и давно не в тренде Фото: Andre Tan/Instagram

Оверсайз

Акцент на талии, легкий объем — это и женственно, и современно. Пальто, жакеты, платья с мягким приталением подчеркивают фигуру. Тем временем огромные плечи, мешковатые вещи, которые "съедают" фигуру, лучше избегать. Андре Тан советует оставить лишь легкий оверсайз.

Андре Тан советует оставить только легкий оверсайз Фото: Andre Tan/Instagram

Животные принты

Принт змеи, зебры, коровы выглядит стильно, когда это акцент в образе. Но если весь образ — животный принт — это уже перебор.

Животные принты Фото: Andre Tan/Instagram

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, Андре Тан рассказал о трендах свадебных платьев 2025 года.