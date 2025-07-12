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Стиль жизни

Андре Тан показал самые модные джинсы и кроссовки в 2025 году: что выбирают иконы стиля (фото)

андре тан назвал главные тренды лета 2025 года
Фото иллюстративное | Фото: Getty Images

Украинский дизайнер Андре Тан рассказал, как стоит носить трендовые вещи, а что точно стоит оставить в прошлом.

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Модельер показал трендовые и антитрендовые образы, на которые стоит обратить внимание в 2025 году, в своем Instagram.

Пастельные цвета против неона

Пастельные цвета всегда выглядят деликатно и дорого. Они мягко подчеркивают загар и подходят ко всему. Зато неон сложно стилизовать, он "режет" глаз и быстро надоедает. Эра неона осталась где-то в 2019 году, говорит Андре Тан.

пастельные цвета и неон
Стоит выбирать пастельные цвета, а не неон
Фото: Andre Tan/Instagram

Трендовые кроссовки

Легкие ретро-модели и минималистичные кеды легко сочетать с шортами, платьями и джинсами. Зато массивные кроссовки отходят на задний план в 2025 году. По словам Андре Тана, сейчас минимализм и элегантность — это стиль.

ретро-модели и минималистичные кеды
Ретро-модели и минималистичные кеды легко сочетать
Фото: Andre Tan/Instagram

Клеш против скинни

Клеш средней или высокой посадки делает ноги длиннее, добавляет движения образу. Прекрасно сочетаются с обувью на каблуке и без. Зато скинни сильно обтягивают фигуру и давно не в тренде.

скинни клеш джинсы
Скинни сильно обтягивают фигуру и давно не в тренде
Фото: Andre Tan/Instagram

Оверсайз

Акцент на талии, легкий объем — это и женственно, и современно. Пальто, жакеты, платья с мягким приталением подчеркивают фигуру. Тем временем огромные плечи, мешковатые вещи, которые "съедают" фигуру, лучше избегать. Андре Тан советует оставить лишь легкий оверсайз.

оверсайз
Андре Тан советует оставить только легкий оверсайз
Фото: Andre Tan/Instagram

Животные принты

Принт змеи, зебры, коровы выглядит стильно, когда это акцент в образе. Но если весь образ — животный принт — это уже перебор.

Животные принты
Животные принты
Фото: Andre Tan/Instagram

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, Андре Тан рассказал о трендах свадебных платьев 2025 года.