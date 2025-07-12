Андре Тан показал самые модные джинсы и кроссовки в 2025 году: что выбирают иконы стиля (фото)
Украинский дизайнер Андре Тан рассказал, как стоит носить трендовые вещи, а что точно стоит оставить в прошлом.
Модельер показал трендовые и антитрендовые образы, на которые стоит обратить внимание в 2025 году, в своем Instagram.
Пастельные цвета против неона
Пастельные цвета всегда выглядят деликатно и дорого. Они мягко подчеркивают загар и подходят ко всему. Зато неон сложно стилизовать, он "режет" глаз и быстро надоедает. Эра неона осталась где-то в 2019 году, говорит Андре Тан.
Трендовые кроссовки
Легкие ретро-модели и минималистичные кеды легко сочетать с шортами, платьями и джинсами. Зато массивные кроссовки отходят на задний план в 2025 году. По словам Андре Тана, сейчас минимализм и элегантность — это стиль.
Клеш против скинни
Клеш средней или высокой посадки делает ноги длиннее, добавляет движения образу. Прекрасно сочетаются с обувью на каблуке и без. Зато скинни сильно обтягивают фигуру и давно не в тренде.
Оверсайз
Акцент на талии, легкий объем — это и женственно, и современно. Пальто, жакеты, платья с мягким приталением подчеркивают фигуру. Тем временем огромные плечи, мешковатые вещи, которые "съедают" фигуру, лучше избегать. Андре Тан советует оставить лишь легкий оверсайз.
Животные принты
Принт змеи, зебры, коровы выглядит стильно, когда это акцент в образе. Но если весь образ — животный принт — это уже перебор.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Андре Тан назвал топ 5 вещей, которые необходимы каждой летом 2025 года.
- Модельер рассказал, как из нескольких базовых вещей составить более 12 стильных образов во время летнего отпуска.
Кроме того, Андре Тан рассказал о трендах свадебных платьев 2025 года.