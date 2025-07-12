Андре Тан показав наймодніші джинси та кросівки у 2025 році: що обирають ікони стилю (фото)

Український дизайнер Андре Тан розповів, як варто носити трендові речі, а що точно варто залишити в минулому.

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Модельєр показав трендові та антитрендові образи, на які варто звернути увагу у 2025 року, у своєму Instagram.

Пастельні кольори проти неону

Пастельні кольори завжди виглядають делікатно та дорого. Вони мʼяко підкреслюють засмагу і пасуюють до всього. Натомість неон складно стилізувати, він "ріже" око та швидко набридає. Ера неону залишилася десь у 2019 році, каже Андре Тан.

Варто обирати пастельні кольори, а не неон Фото: Andre Tan/Instagram

Трендові кросівки

Легкі ретро-моделі та мінімалістияні кеди легко поєднувати з шортами, сукнями та джинсами. Натомість масивні кросівки відходять на задній план у 2025 році. За словами Андре Тана, наразі мінімалізм та елегантність — це стиль.

Ретро-моделі та мінімалістияні кеди легко поєднувати Фото: Andre Tan/Instagram

Кльош проти скіні

Кльош середньої або високої посадки робить ноги довшими, додає руху образу. Чудово поднуються з взуттям на підборах і без. Натомість скіні сильно обтягують фігуру і давно не в тренді.

Скіні сильно обтягують фігуру і давно не в тренді Фото: Andre Tan/Instagram

Оверсайз

Акцент на талії, легкий обʼєм — це і жіночно, і сучасно. Пальта, жакети, сукні з мʼяким приталенням підкреслюють фігуру. Тим часом величезні плечі, мішкуваті речі, які "зʼїдають" фігуру, краще уникати. Андре Тан радить залишити лише легкий оверсайз.

Андре Тан радить залишити лише легкий оверсайз Фото: Andre Tan/Instagram

Тваринні принти

Принт змії, зебри, корови виглядає стильно, коли це акцент в образі. Але якщо весь образ — тваринний принт — це вже перебір.

Тваринні принти Фото: Andre Tan/Instagram

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, Андре Тан розповів про тренди весільних суконь 2025 року.