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Стиль життя

Андре Тан показав наймодніші джинси та кросівки у 2025 році: що обирають ікони стилю (фото)

андре тан назвав головні тренди літа 2025 року
Фото ілюстративне | Фото: Getty Images

Український дизайнер Андре Тан розповів, як варто носити трендові речі, а що точно варто залишити в минулому.

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Модельєр показав трендові та антитрендові образи, на які варто звернути увагу у 2025 року, у своєму Instagram.

Пастельні кольори проти неону

Пастельні кольори завжди виглядають делікатно та дорого. Вони мʼяко підкреслюють засмагу і пасуюють до всього. Натомість неон складно стилізувати, він "ріже" око та швидко набридає. Ера неону залишилася десь у 2019 році, каже Андре Тан.

пастельні кольори та неон
Варто обирати пастельні кольори, а не неон
Фото: Andre Tan/Instagram

Трендові кросівки

Легкі ретро-моделі та мінімалістияні кеди легко поєднувати з шортами, сукнями та джинсами. Натомість масивні кросівки відходять на задній план у 2025 році. За словами Андре Тана, наразі мінімалізм та елегантність — це стиль.

ретро-моделі та мінімалістияні кеди
Ретро-моделі та мінімалістияні кеди легко поєднувати
Фото: Andre Tan/Instagram

Кльош проти скіні

Кльош середньої або високої посадки робить ноги довшими, додає руху образу. Чудово поднуються з взуттям на підборах і без. Натомість скіні сильно обтягують фігуру і давно не в тренді.

скіні кльош джинси
Скіні сильно обтягують фігуру і давно не в тренді
Фото: Andre Tan/Instagram

Оверсайз

Акцент на талії, легкий обʼєм — це і жіночно, і сучасно. Пальта, жакети, сукні з мʼяким приталенням підкреслюють фігуру. Тим часом величезні плечі, мішкуваті речі, які "зʼїдають" фігуру, краще уникати. Андре Тан радить залишити лише легкий оверсайз.

оверсайз
Андре Тан радить залишити лише легкий оверсайз
Фото: Andre Tan/Instagram

Тваринні принти

Принт змії, зебри, корови виглядає стильно, коли це акцент в образі. Але якщо весь образ — тваринний принт — це вже перебір.

Тваринні принти
Тваринні принти
Фото: Andre Tan/Instagram

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, Андре Тан розповів про тренди весільних суконь 2025 року.