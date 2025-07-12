Андре Тан показав наймодніші джинси та кросівки у 2025 році: що обирають ікони стилю (фото)
Український дизайнер Андре Тан розповів, як варто носити трендові речі, а що точно варто залишити в минулому.
Модельєр показав трендові та антитрендові образи, на які варто звернути увагу у 2025 року, у своєму Instagram.
Пастельні кольори проти неону
Пастельні кольори завжди виглядають делікатно та дорого. Вони мʼяко підкреслюють засмагу і пасуюють до всього. Натомість неон складно стилізувати, він "ріже" око та швидко набридає. Ера неону залишилася десь у 2019 році, каже Андре Тан.
Трендові кросівки
Легкі ретро-моделі та мінімалістияні кеди легко поєднувати з шортами, сукнями та джинсами. Натомість масивні кросівки відходять на задній план у 2025 році. За словами Андре Тана, наразі мінімалізм та елегантність — це стиль.
Кльош проти скіні
Кльош середньої або високої посадки робить ноги довшими, додає руху образу. Чудово поднуються з взуттям на підборах і без. Натомість скіні сильно обтягують фігуру і давно не в тренді.
Оверсайз
Акцент на талії, легкий обʼєм — це і жіночно, і сучасно. Пальта, жакети, сукні з мʼяким приталенням підкреслюють фігуру. Тим часом величезні плечі, мішкуваті речі, які "зʼїдають" фігуру, краще уникати. Андре Тан радить залишити лише легкий оверсайз.
Тваринні принти
Принт змії, зебри, корови виглядає стильно, коли це акцент в образі. Але якщо весь образ — тваринний принт — це вже перебір.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Андре Тан назвав топ 5 речей, які необхідні кожній влітку 2025 року.
- Модельєр розповів, як з кількох базових речей скласти понад 12 стильних образів під час літньої відпустки.
Крім того, Андре Тан розповів про тренди весільних суконь 2025 року.