Знадобляться кожній: відомий дизайнер показав топ 5 трендових речей на літо 2025 року (фото)

Український дизайнер Андре Тан назвав топ 5 речей, які необхідні влітку 2025 року. Від лляного костюму до плетеної сумки — стильні та зручні образи доповнять ваш літній період.

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У своєму Instagram модельєр показав, що носять стильні люди у спеку. Особливо важливо звернути увагу на матеріал одягу — аби шкіра "дихала".

Лляний костюм

Льон — ідеальний матеріал для літа, розповідає Андре Тан. Стильний, легкий та дозволяє шкірі дихати. Дизайнер радить комбінувати топ без рукавів з шортами чи штанами.

Лляний костюм у трендах на літо 2025 Фото: Andre Tan/Instagram

Велика плетена сумка

Обовʼязкова річ на літо. Поєднується з джинсами, футболкою, сандалями і сарафанами. Матеріал може бути будь-який — рафія, шкіра чи замша. Втім, така сумка не підходить для вечірніх образів. Краще використовувати її для прогулянок та зустрічей.

Велика плетена сумка в трендах літа 2025 Фото: Andre Tan/Instagram

Брюки-аладіни

Грайливі та стильні брюки-аладіни в трендах літа 2025 року. Андре Тан каже обирати бавовну чи шовк, тканину без принту або зі смужкою. Такі штани підходять для всіх типів фігури, але якщо ви невисокого зросту або маєте пишні стегна — варто носити з підборами для витягнутого силуету.

Брюки-аладіни в трендах на літо 2025 року Фото: Andre Tan/Instagram

Шовкова хусточка

Такий аксесуар додає елегантності будь-якому образу. Дизайнер радить завʼязати її на руці або використовувати як ремінь, тоді простий лук з джинсами та білою майкою стане стильнішим.

Шовкова хусточка в трендах літа 2025 року Фото: Andre Tan/Instagram

Вʼєтнамки

Шкіряні вʼєтнамки виглядають елегантно і дорого. Вони підходять до джинсів, шортів, літніх костюмів, сарафанів і спідниць будь-якої довжини. Андре Тан радить брати моделі з анімалістичними принтами — змія, корова чи зебра.

Вʼєтнамки в тренді на літо 2025 року Фото: Andre Tan/Instagram

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

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