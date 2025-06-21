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Стиль жизни

Понадобятся каждой: известный дизайнер показал топ 5 трендовых вещей на лето 2025 года (фото)

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Фото: https://www.pexels.com/ | Фото иллюстративное

Украинский дизайнер Андре Тан назвал топ 5 вещей, которые необходимы летом 2025 года. От льняного костюма до плетеной сумки — стильные и удобные образы дополнят ваш летний период.

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В своем Instagram модельер показал, что носят стильные люди в жару. Особенно важно обратить внимание на материал одежды — чтобы кожа "дышала".

Льняной костюм

Лен — идеальный материал для лета, рассказывает Андре Тан. Стильный, легкий и позволяет коже дышать. Дизайнер советует комбинировать топ без рукавов с шортами или брюками.

Льняной костюм Fullscreen
Льняной костюм в трендах на лето 2025
Фото: Andre Tan/Instagram

Большая плетеная сумка

Обязательная вещь на лето. Сочетается с джинсами, футболкой, сандалиями и сарафанами. Материал может быть любой — рафия, кожа или замша. Впрочем, такая сумка не подходит для вечерних образов. Лучше использовать ее для прогулок и встреч.

Большая плетеная сумка Fullscreen
Большая плетеная сумка в трендах лета 2025 года
Фото: Andre Tan/Instagram

Брюки-аладины

Игривые и стильные брюки-аладины в трендах лета 2025 года. Андре Тан говорит выбирать хлопок или шелк, ткань без принта или с полоской. Такие брюки подходят для всех типов фигуры, но если вы невысокого роста или имеете пышные бедра — стоит носить с каблуками для вытянутого силуэта.

Брюки-аладины Fullscreen
Брюки-аладины в трендах на лето 2025 года
Фото: Andre Tan/Instagram

Шелковый платок

Такой аксессуар добавляет элегантности любому образу. Дизайнер советует завязать ее на руке или использовать как ремень, тогда простой лук с джинсами и белой майкой станет более стильным.

Шелковый платок Fullscreen
Шелковый платочек в трендах лета 2025 года
Фото: Andre Tan/Instagram

Вьетнамки

Кожаные вьетнамки выглядят элегантно и дорого. Они подходят к джинсам, шортам, летним костюмам, сарафанам и юбкам любой длины. Андре Тан советует брать модели с анималистическими принтами — змея, корова или зебра.

Вьетнамки Fullscreen
Вьетнамки в тренде на лето 2025 года
Фото: Andre Tan/Instagram

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, дизайнер рассказал о трендах свадебных платьев 2025 года.