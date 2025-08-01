Безпрограшна класика: дизайнер показав наймодніші аксесуари літа 2025 (фото)

Український дизайнер Андре Тан розповів про головні модні аксесуари літа 2025 року. Серед них опинилися навіть популярні в 90-х речі. Зокрема, літні образи доповнять хустинки, шпильки чи великі резинки.

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Модельєр показав, з чим носити аксесуари цього сезону, щоб залишатися в тренді. Варто обирати нейтральні або пастельні відтінки, які більше пасуватимуть до всього.

Французька шпилька

Витончена, ненавʼязлива та водночас ефективна. Вона ідеально підходить для пучка, половинчастого хвоста або щоб просто закріпити волосся ззаду.

"Ця шпилька — просто знахідка на кожен день", — каже Андре Тан.

Французька шпилька Фото: Andre Tan/Instagram

Повʼязка на голову

Ідеальний варіант для літніх прогулянок або днів, коли не хочеться укладки. Виглядає злегка ретро, з акцентом на обличчя. Чорна або біла — універсальні кольори, які підійдуть кожному.

Повʼязка на голову Фото: Andre Tan/Instagram

Обʼємна резинка

Тренд, що повернувся з 90-х. Особливо вдало виглядають варіанти з мереживом, сіткою або органікою, ідеально поєднувати її з хвостом або пучком.

Тренд, що повернувся з 90-х Фото: Andre Tan/Instagram

Хустинка

Безпрограшна класика. Хустинку можна завʼязати на голову, на сумку або навіть носити як топ. Для літнього міста, моря або поїздки — завжди виглядає доречно. Тільки обирайте нейтральні або пастельні відтінки.

Хустинку можна завʼязати на голову, на сумку або навіть як топ Фото: Andre Tan/Instagram

Шпилька "old money"

Велика, стримана і трохи ностальгійна шпилька. Андре Тан радить носити її з гладкою зачіскою. Вона додає образу елегантності. Вдало пасує до класичних жакетів і простих білих сорочок.

Велика, стримана і трохи ностальгійна шпилька Фото: Andre Tan/Instagram

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, весільна сукня у 2025 році — це не тільки про "класичну сукню". Це про настрій, стиль і спосіб бути собою у найважливіший день.