Безпрограшна класика: дизайнер показав наймодніші аксесуари літа 2025 (фото)
Український дизайнер Андре Тан розповів про головні модні аксесуари літа 2025 року. Серед них опинилися навіть популярні в 90-х речі. Зокрема, літні образи доповнять хустинки, шпильки чи великі резинки.
Модельєр показав, з чим носити аксесуари цього сезону, щоб залишатися в тренді. Варто обирати нейтральні або пастельні відтінки, які більше пасуватимуть до всього.
Французька шпилька
Витончена, ненавʼязлива та водночас ефективна. Вона ідеально підходить для пучка, половинчастого хвоста або щоб просто закріпити волосся ззаду.
"Ця шпилька — просто знахідка на кожен день", — каже Андре Тан.
Повʼязка на голову
Ідеальний варіант для літніх прогулянок або днів, коли не хочеться укладки. Виглядає злегка ретро, з акцентом на обличчя. Чорна або біла — універсальні кольори, які підійдуть кожному.
Обʼємна резинка
Тренд, що повернувся з 90-х. Особливо вдало виглядають варіанти з мереживом, сіткою або органікою, ідеально поєднувати її з хвостом або пучком.
Хустинка
Безпрограшна класика. Хустинку можна завʼязати на голову, на сумку або навіть носити як топ. Для літнього міста, моря або поїздки — завжди виглядає доречно. Тільки обирайте нейтральні або пастельні відтінки.
Шпилька "old money"
Велика, стримана і трохи ностальгійна шпилька. Андре Тан радить носити її з гладкою зачіскою. Вона додає образу елегантності. Вдало пасує до класичних жакетів і простих білих сорочок.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
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Крім того, весільна сукня у 2025 році — це не тільки про "класичну сукню". Це про настрій, стиль і спосіб бути собою у найважливіший день.