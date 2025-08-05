Омолаживают на 10 лет: какие оттенки надо носить по совету мэтра моды (фото)

Украинский дизайнер Андре Тан советует выбирать оттенки, которые подчеркнут ваши природные особенности. Удачно подобранные варианты смогут освежить ваш образ и даже визуально омолодить.

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Модельер назвал, какие именно цвета использовать в образе, чтобы выглядеть лучше. В своем Instagram Андре Тан перечислил оттенки, которые помогут визуально сбросить "минимум" 10 лет.

"Смотри это рилс, чтобы узнать какие именно оттенки добавляют коже сияния и делают взгляд ярче", — написал дизайнер.

Лавандовый

"Этот нежный пастельный оттенок создает эффект легкого цветения и скрывает мелкие недостатки вашей кожи", — говорит Андре Тан.

Особенно лавандовый подойдет светлокожим девушкам с голубыми или серыми глазами. Он добавляет свежести и делает вас более яркими.

Лавандовый добавляет свежести Фото: Andre Tan/Instagram

Светло-голубой

По словам дизайнера, прохладный оттенок выгодно подчеркнет лицо зеленоглазых и голубоглазых женщин, а также подойдет к светлым или русым волосам. Он нежный, прохладный и очень летний.

Светло-голубой оттенок нежный, прохладный и очень летний Фото: Andre Tan/Instagram

Молочный

"Молочный — базовый цвет, который всегда работает! Он осветляет лицо и делает образ деликатным. Идеально смотрится на брюнетках и шатенках с теплой кожей", — подчеркивает специалист.

Молочный — светлый и теплый оттенок, который освежает любой образ.

Молочный — светлый и теплый оттенок Фото: Andre Tan/Instagram

Розовый и коралловый

В частности, в один ряд Андре Тан поставил нежно-розовый и коралловый оттенки.

"Эти цвета придают эффект румянца без макияжа! Такие оттенки отлично подходят брюнеткам и русым с карими или ореховыми глазами", — пояснил модельер.

В один ряд Андре Тан поставил нежно-розовый и коралловый оттенки Фото: Andre Tan/Instagram

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