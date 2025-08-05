Омолоджують на 10 років: які відтінки треба носити за порадою метра моди (фото)

Український дизайнер Андре Тан радить обирати відтінки, які підкреслять ваші природні особливості. Вдало підібрані варіанти зможуть освіжити ваш образ та навіть візуально омолодити.

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Модельєр назвав, які саме кольори використовувати в образі, щоби виглядати краще. У своєму Instagram Андре Тан перелічив відтінки, які допоможуть візуально скинути "мінімум" 10 років.

"Дивись це рілс, щоб дізнатись які саме відтінки додають шкірі сяйва та роблять погляд яскравішим", — написав дизайнер.

Лавандовий

"Цей ніжний пастельний відтінок створює ефект легкого цвітіння і приховує дрібні недоліки вашої шкіри", — каже Андре Тан.

Особливо лавандовий пасуватиме світлошкірим дівчатам з блакитними або сірими очима. Він додає свіжості та робить вас більш яскравими.

Лавандовий додає свіжості Фото: Andre Tan/Instagram

Світло-блакитний

За словами дизайнера, прохолодний відтінок вигідно підкреслить обличчя зеленооких і блакитнооких жінок, а також пасуватиме до світлого або русявого волосся. Він ніжний, прохолодний та дуже літній.

Світло-блакитний відтінок ніжний, прохолодний та дуже літній Фото: Andre Tan/Instagram

Молочний

"Молочний — базовий колір, який завжди працює! Він освітлює обличчя і робить образ делікатним. Ідеально виглядає на брюнетках і шатенках з теплою шкірою", — наголошує фахівець.

Молочний — світлий та теплий відтінок, який освіжає будь-який образ.

Молочний — світлий та теплий відтінок Фото: Andre Tan/Instagram

Рожевий та кораловий

Зокрема, в один ряд Андре Тан поставив ніжно-рожевий і кораловий відтінки.

"Ці кольори надають ефект румʼянцю без макіяжу! Такі відтінки чудово личать брюнеткам і русявим з карими або горіховими очима", — пояснив модельєр.

В один ряд Андре Тан поставив ніжно-рожевий і кораловий відтінки Фото: Andre Tan/Instagram

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