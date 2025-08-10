Страшний несмак: модельєр вказав на головні помилки у виборі взуття (фото)
Український дизайнер Андре Тан розповів, яких помилок варто уникати під час вибору взуття. Адже ідеальний образ – це не тільки одяг, а ще й правильно підібране взуття.
У своєму Instagram модельєр наголосив, що такі помилки псують узагалі весь образ. Тому варто звертати увагу на свій комфорт та зовнішній вигляд речей, які обираєте.
Занадто великі кросівки
Обʼємні кросівки залишаються в тренді, проте їх потрібно вміти правильно поєднувати. Якщо таке взуття носити з легкими сукнями, це виглядатиме недоречно.
"Коли силует сукні повітряний, а кросівки важкі, баланс ліній фактур порушується", — каже метр моди.
Андре Тан радить обирати менш громіздкі моделі або витончені мюлі, сандалі або балетки. Це залежить від вашого настрою та образу.
Занадто яскраве взуття з насиченим одягом
Тобто якщо одяг та взуття "змагаються" за увагу. У такому разі страждає цілісний образ.
Андре Тан радить використовувати правило одного акценту: або яскравий одяг, або яскраве взуття. Такий образ завжди буде виглядати дуже вишуканим, а не хаотичним.
Неправильно підібраний розмір
Занадто тісне або велике взуття не лише виглядає погано, а ще й псує ходу та настрій. Ба більше, дизайнер зізнався, що в студентські роки купував взуття на розпродажах і воно інколи було меншим на два розміри.
"Зараз ми живемо в той час, коли тільки комфорт і нічого більше", — наголосив він.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Андре Тан назвав пʼять відтінків, які омолоджують жінку мінімум на 10 років.
- Модельєр розповів про головні модні аксесуари літа 2025 року.
Крім того, метр моди розповів, як з кількох базових речей скласти понад 12 стильних образів.