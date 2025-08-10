Страшний несмак: модельєр вказав на головні помилки у виборі взуття (фото)

Український дизайнер Андре Тан розповів, яких помилок варто уникати під час вибору взуття. Адже ідеальний образ – це не тільки одяг, а ще й правильно підібране взуття.

У своєму Instagram модельєр наголосив, що такі помилки псують узагалі весь образ. Тому варто звертати увагу на свій комфорт та зовнішній вигляд речей, які обираєте.

Занадто великі кросівки

Обʼємні кросівки залишаються в тренді, проте їх потрібно вміти правильно поєднувати. Якщо таке взуття носити з легкими сукнями, це виглядатиме недоречно.

"Коли силует сукні повітряний, а кросівки важкі, баланс ліній фактур порушується", — каже метр моди.

Андре Тан радить обирати менш громіздкі моделі або витончені мюлі, сандалі або балетки. Це залежить від вашого настрою та образу.

Андре Тан радить обирати витончені мюлі, сандалі або балетки Фото: Andre Tan/Instagram

Занадто яскраве взуття з насиченим одягом

Тобто якщо одяг та взуття "змагаються" за увагу. У такому разі страждає цілісний образ.

Андре Тан радить використовувати правило одного акценту: або яскравий одяг, або яскраве взуття. Такий образ завжди буде виглядати дуже вишуканим, а не хаотичним.

Або яскравий одяг, або яскраве взуття Фото: Andre Tan/Instagram

Неправильно підібраний розмір

Занадто тісне або велике взуття не лише виглядає погано, а ще й псує ходу та настрій. Ба більше, дизайнер зізнався, що в студентські роки купував взуття на розпродажах і воно інколи було меншим на два розміри.

"Зараз ми живемо в той час, коли тільки комфорт і нічого більше", — наголосив він.

