Щоб виглядати актуально: метр моди назвав 5 головних трендів осені 2025 року (фото)

Український дизайнер Андре Тан розповів про 5 головних трендів осені 2025 року. Варто звернути увагу на яскраві акценти та геометрію в образах.

У своєму Instagram модельєр показав, як стилізувати осінні аутфіти, щоб виділятися серед публіки. "Що дійсно виглядатиме актуально цієї осені? Я розповім про деякі новинки, які варто додати до свого гардеробу", — зазначив метр моди.

Червоні рукавички — головний акцент сезону

Колись вони були символом влади у Священній Римській імперії, а тепер — просто яскравий акцент, який підніме будь-який образ на новий рівень, за словами Андре Тана. Шкіряні, з бантиками чи без — тут є простір для вашої фантазії.

Червоні рукавички — головний акцент сезону Фото: Andre Tan/Instagram

Фіалковий відтінок

Якщо бордо набрид, дизайнер радить спробувати насичений фіолетовий. Пальта, жакети, сукні — він у всьому виглядає дорого та нестандартно. Це колір, який точно приверне увагу. Gucci зробили з ним обʼємні пальта, Valentino — жакети з бантом, Zomer — легкі сукні.

Фіалковий відтінок у тренді Фото: Andre Tan/Instagram

Більше шарів

Цієї осені чим більше шарів, тим краще. Легка сукня поверх сорочки, мереживо на атласі чи топ на світшоті. Осінь — ідеальний час грати у модний конструктор та експериментувати, каже Андре Тан. Головне, щоб виглядало неочікувано.

Цієї осені більше шарів Фото: Andre Tan/Instagram

Прямокутні спідниці

Чіткі форми, цікаві деталі, шкіра, складки, завʼязки — чим більш незвично, тим краще. Міучча Прада показала, що спідниця може виглядати як геометрія, з чіткими формами та цікавими деталями.

Прямокутні спідниці в тренді Фото: Andre Tan/Instagram

Плямистий шик

Новий принт сезону. Щось між горохом, леопардом та бризками фарби. На пальті, сукні чи хутрі — свіжа альтернатива звичним анімалістичним візерункам, каже метр моди.

Новий принт сезону Фото: Andre Tan/Instagram

