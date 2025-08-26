"Дорого и со вкусом": дизайнер показал 4 главных цвета осени 2025 (фото)
Украинский дизайнер Андре Тан собрал цвета этой осени — те, что сделают любой образ стильным и запоминающимся. Среди них как нежные и уютные, так и яркие и глубокие.
Модельер показал, как носить топ 4 цвета осени 2025 года. В своем Instagram Андре Тан продемонстрировал варианты сочетания вещей в стильных образах.
Инжирный
"Этот цвет это просто стопроцентная роскошь в чистом виде. Глубокий, загадочный, с вайбом "дорого и со вкусом". Просто идеален для пальто и для твоих тотал-луков", — говорит дизайнер.
Персиково-карамельный
Теплый, нежный цвет, он идеально подходит к вязаной одежде. И в этом цвете точно есть что-то домашнее и очень-очень уютное, говорит Андре Тан.
"Я просто вижу уже тебя, как ты закутана в свитер в этом оттенке. И уже прям так и хочется какао и плед", — говорит дизайнер.
Темно-коричневый
"Горячий шоколад не только в чашке, но и в твоем гардеробе. Очень глубокий базовый, суперуниверсальный цвет, который подходит всем. С ним любой образ становится чрезвычайно стильным", — считает мэтр моды.
Глубокий синий
Такой синий добавляет глубины и элегантности. "Этот синий идеален для того, чтобы выглядеть как настоящая леди. Даже в повседневных образах", — отметил Андре Тан.
