"Дорого и со вкусом": дизайнер показал 4 главных цвета осени 2025 (фото)

Украинский дизайнер Андре Тан собрал цвета этой осени — те, что сделают любой образ стильным и запоминающимся. Среди них как нежные и уютные, так и яркие и глубокие.

Модельер показал, как носить топ 4 цвета осени 2025 года. В своем Instagram Андре Тан продемонстрировал варианты сочетания вещей в стильных образах.

Инжирный

"Этот цвет это просто стопроцентная роскошь в чистом виде. Глубокий, загадочный, с вайбом "дорого и со вкусом". Просто идеален для пальто и для твоих тотал-луков", — говорит дизайнер.

Глубокий, загадочный, с вайбом "дорого и со вкусом" Фото: Andre Tan/Instagram

Персиково-карамельный

Теплый, нежный цвет, он идеально подходит к вязаной одежде. И в этом цвете точно есть что-то домашнее и очень-очень уютное, говорит Андре Тан.

"Я просто вижу уже тебя, как ты закутана в свитер в этом оттенке. И уже прям так и хочется какао и плед", — говорит дизайнер.

Теплый, нежный цвет Фото: Andre Tan/Instagram

Темно-коричневый

"Горячий шоколад не только в чашке, но и в твоем гардеробе. Очень глубокий базовый, суперуниверсальный цвет, который подходит всем. С ним любой образ становится чрезвычайно стильным", — считает мэтр моды.

Темно-коричневый Фото: Andre Tan/Instagram

Глубокий синий

Такой синий добавляет глубины и элегантности. "Этот синий идеален для того, чтобы выглядеть как настоящая леди. Даже в повседневных образах", — отметил Андре Тан.

Глубокий синий добавляет глубины и элегантности Фото: Andre Tan/Instagram

