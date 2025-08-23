Дизайнер назвал пять ошибок в интерьере, которые выдают безвкусицу (фото)

Эксперт по интерьерам Николас Фейрфорд поделился пятью самыми уродливыми ошибками в дизайне, которые британцы допускают в своих домах.

Related video

От микроволновых печей до вешалок для белья, блогер, который стремится помочь создать успокаивающее пространство в доме, обвинил такие дополнения к дому в том, что они нарушают "поток и красоту" хорошо продуманного пространства. Об этом пишет The Sun.

Сначала Николас начал с телевизора. 35-летний мужчина, который переехал из дома родителей, когда ему было 18 лет, объяснил, что за это время у него никогда не было телевизора, потому что он "доминирует в комнате".

Он говорит: "Все расставляют свою мебель лицом к этой штуке. Это просто уродливая черная коробка, и я не хочу, чтобы она в моем доме мешала потоку и красоте".

Вместо этого дизайнер объясняет, что если ему хочется что-то посмотреть, он просто включает свой ноутбук.

Затем Николас переводит свое внимание на кухню и критикует обычный прибор, которым многие из нас пользуются ежедневно — микроволновую печь.

Он называет ее "огромной металлической коробкой", которая просто "занимает слишком много места".

Эксперт по интерьерам поделился пятью ошибками в дизайне Фото: TikTok

Далее ютубер объясняет, как сушка белья по всему дому "убивает атмосферу" — даже в самых красивых домах.

Вместо этого он рассказывает, как использует свободную комнату в своем доме для сушки белья, добавляя, что он всегда следит за тем, чтобы дверь была плотно закрыта, чтобы ему никогда не приходилось на нее смотреть.

Николас добавляет, что он тратит 12 фунтов стерлингов (около 660 гривен) в неделю на стирку постельного белья, чтобы ему не пришлось беспокоиться о том, что оно развешано для сушки по всему дому.

Еще один популярный предмет домашнего обихода — верхнее освещение.

"У вас может быть красивый интерьер, но если у вас есть верхнее освещение, оно просто убивает атмосферу. Это делает всех гораздо менее привлекательными", — отмечает он.

Вместо этого Николас советует разместить лампы по всей комнате, чтобы были маленькие лунки света, которые "будут создавать красивое сияние".

И последнее, но не менее важное: дизайнер интерьеров ориентируется на домовладельцев, у которых в каждой комнате есть декоративные свечи, но люди не зажигают их. Они не используются по назначению, собирая пыль.

Дизайнер интерьеров утверждает, что они выглядят "ужасно", и рекомендует зажигать их, чтобы они выглядели использованными — даже если это только на час.

Декоративные свечи нужно зажигать Фото: Flickr

Видео собрало более 144 тысяч просмотров, с очень неоднозначными мнениями пользователей социальных сетей.

Реакция людей

Некоторые согласились, а кто-то написал:

"Полностью согласен, однако, у меня есть телевизор!"

"Моя главная проблема — это веревка для белья в саду. Она выглядит ужасно".

Другой пользователь отметил: "Согласен со всем этим. Я бы добавил: глянцевая краска, огромные динамики, проволочные/пластиковые вешалки для одежды, просекко, грубые люди".

Однако другие отметили, что пять главных запретов Николаса просто непрактичны, особенно для семей с детьми: "Скажите мне, что у вас нет детей, не говоря мне, что у вас нет детей".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Украинский дизайнер Андре Тан рассказал, каких ошибок стоит избегать при выборе обуви.

Женщина купила дом в селе под Черкассами и делает там ремонт.

Кроме того, дизайнер рассказала, что выдает безвкусицу у владельцев дома.