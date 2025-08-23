Дизайнер назвав п'ять помилок в інтер'єрі, які видають несмак (фото)

Експерт з інтер'єрів Ніколас Фейрфорд поділився п'ятьма найпотворнішими помилками в дизайні, яких британці припускаються у своїх домівках.

Від мікрохвильових печей до вішалок для білизни, блогер, який прагне допомогти створити заспокійливий простір у домі, звинуватив такі доповнення до будинку в тому, що вони порушують "потік і красу" добре продуманого простору. Про це пише The Sun.

Спочатку Ніколас почав з телевізора. 35-річний чоловік, який переїхав з будинку батьків, коли йому було 18 років, пояснив, що за цей час у нього ніколи не було телевізора, бо він "домінує в кімнаті".

Він каже: "Усі розставляють свої меблі обличчям до цієї штуки. Це просто потворна чорна коробка, і я не хочу, щоб вона в моєму будинку заважала потоку та красі".

Замість цього дизайнер пояснює, що якщо йому хочеться щось подивитися, він просто вмикає свій ноутбук.

Потім Ніколас переводить свою увагу на кухню та критикує звичайний прилад, яким багато хто з нас користується щодня — мікрохвильову піч.

Він називає її "величезною металевою коробкою", яка просто "займає забагато місця".

Експерт з інтер'єрів поділився п'ятьма помилками в дизайні Фото: TikTok

Далі ютубер пояснює, як сушка білизни по всьому будинку "вбиває атмосферу" — навіть у найгарніших будинках.

Замість цього він розповідає, як використовує вільну кімнату у своєму будинку для сушіння білизни, додаючи, що він завжди стежить за тим, щоб двері були щільно зачинені, щоб йому ніколи не доводилося на них дивитися.

Ніколас додає, що він витрачає 12 фунтів стерлінгів (близько 660 гривень) на тиждень на прання постільної білизни, щоб йому не довелося турбуватися про те, що вона розвішана для сушіння по всьому будинку.

Ще один популярний предмет домашнього вжитку — верхнє освітлення.

"У вас може бути гарний інтер’єр, але якщо у вас є верхнє освітлення, воно просто вбиває атмосферу. Це робить усіх набагато менш привабливими", — зазначає він.

Натомість Ніколас радить розмістити лампи по всій кімнаті, щоб були маленькі лунки світла, які "створюватимуть гарне сяйво".

І останнє, але не менш важливе: дизайнер інтер’єрів орієнтується на домовласників, у яких у кожній кімнаті є декоративні свічки, але люди не запалюють їх. Вони не використовуються за призначенням, збираючи пил.

Дизайнер інтер’єрів стверджує, що вони виглядають "жахливо", і рекомендує запалювати їх, щоб вони виглядали використаними — навіть якщо це лише на годину.

Декоративні свічки потрібно запалювати Фото: Flickr

Відео зібрало понад 144 тисячі переглядів, з дуже неоднозначними думками користувачів соціальних мереж.

Реакція людей

Дехто погодився, а хтось написав:

"Повністю згоден, однак, у мене є телевізор!"

"Моя головна проблема — це мотузка для білизни в саду. Вона виглядає жахливо".

Інший користувач зазначив: "Погоджуюся з усім цим. Я б додав: глянсова фарба, величезні динаміки, дротяні/пластикові вішалки для одягу, просеко, грубі люди".

Однак інші зазначили, що п’ять головних заборон Ніколаса просто непрактичні, особливо для сімей з дітьми: "Скажіть мені, що у вас немає дітей, не кажучи мені, що у вас немає дітей".

