"Дорого і зі смаком": дизайнер показав 4 головні кольори осені 2025 (фото)

Український дизайнер Андре Тан зібрав кольори цієї осені — ті, що зроблять будь-який образ стильним і влучним. Серед них як ніжні та затишні, так і яскраві та глибокі.

Модельєр показав, як носити топ 4 кольори осені 2025 року. У своєму Instagram Андре Тан продемонстрував варіанти поєднання речей у стильних образах.

Інжирний

"Цей колір це просто стовідсоткова розкіш у чистому вигляді. Глибокий, загадковий, з вайбом "дорого і зі смаком". Просто ідеальний для пальт і для твоїх тотал-луків", — каже дизайнер.

Глибокий, загадковий, з вайбом "дорого і зі смаком" Фото: Andre Tan/Instagram

Персиково-карамельний

Теплий, ніжний колір, він ідеально пасує до вʼязаного одягу. І в цьому кольорі точно є щось домашнє і дуже-дуже затишне, каже Андре Тан.

"Я просто бачу вже тебе, як ти закутана в светрик в цьому відтінку. І вже прям так і хочеться какао і плед", — каже дизайнер.

Теплий, ніжний колір Фото: Andre Tan/Instagram

Темно-коричневий

"Гарячий шоколад не тільки в чашці, а й у твоєму гардеробі. Дуже глибокий базовий, суперуніверсальний колір, який личить усім. З ним будь-який образ стає надзвичайно стильним", — вважає метр моди.

Темно-коричневий Фото: Andre Tan/Instagram

Глибокий синій

Такий синій додає глибини та елегантності. "Цей синій ідеальний для того, щоб виглядати як справжня леді. Навіть у повсякденних образах", — зазначив Андре Тан.

Глибокий синій додає глибини та елегантності Фото: Andre Tan/Instagram

