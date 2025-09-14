Не тільки класика: метр моди показав, який верхній одяг купувати восени 2025 (фото)
Український дизайнер Андре Тан показав трендовий верхній одяг на осінь 2025 року. У моді — затишок та комфорт, а не тільки модні силуети.
Модельєр розповів, що носити цієї осені, аби виглядати стильно і відчувати себе "у своїй тарілці". "Настав час обрати свой ідеальний верхній одяг!" — наголосив Андре Тан.
Oversize пальта
Це обовʼязкова річ осіннього гардеробу. Обʼєм, широкі плечі, мʼякі лінії та довжина міді створюють відчуття захищеності, затишку та сучасної елегантності. Головне — комфорт.
"Це ключовий силует цього сезону", — сказав метр моди.
Дублянки
Короткі чи довгі — вони знову на піку популярності. Атмосфера 90-х у сучасному прочитанні. Теплі, затишні, вони зроблять будь-який образ дорожчим.
Тренчі в нових відтінках
Не тільки бежева класика. Цієї осені у тренді шоколадний, глибокий сірий, відтінок хакі. Вони додають елегантності та роблять навіть просту комбінацію дуже цікавою.
Шкіряні куртки
Не просто класика. У тренді вільні, обʼємні, навіть трохи "байкерські" варіанти. Вони додають образу характеру та сміливості.
Пуховики з поясом
Теплі, жіночні та стильні. Пояс одразу підкреслює талію та робить силует витонченим. Такий пуховик — це не тільки зручно, а й дуже красиво.
