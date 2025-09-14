Не тільки класика: метр моди показав, який верхній одяг купувати восени 2025 (фото)

Український дизайнер Андре Тан показав трендовий верхній одяг на осінь 2025 року. У моді — затишок та комфорт, а не тільки модні силуети.

Related video

Модельєр розповів, що носити цієї осені, аби виглядати стильно і відчувати себе "у своїй тарілці". "Настав час обрати свой ідеальний верхній одяг!" — наголосив Андре Тан.

Oversize пальта

Це обовʼязкова річ осіннього гардеробу. Обʼєм, широкі плечі, мʼякі лінії та довжина міді створюють відчуття захищеності, затишку та сучасної елегантності. Головне — комфорт.

"Це ключовий силует цього сезону", — сказав метр моди.

Oversize пальта у тренді Фото: Andre Tan/Instagram

Дублянки

Короткі чи довгі — вони знову на піку популярності. Атмосфера 90-х у сучасному прочитанні. Теплі, затишні, вони зроблять будь-який образ дорожчим.

Дублянки на піку популярності Фото: Andre Tan/Instagram

Тренчі в нових відтінках

Не тільки бежева класика. Цієї осені у тренді шоколадний, глибокий сірий, відтінок хакі. Вони додають елегантності та роблять навіть просту комбінацію дуже цікавою.

У тренді шоколадний, глибокий сірий, відтінок хакі Фото: Andre Tan/Instagram

Шкіряні куртки

Не просто класика. У тренді вільні, обʼємні, навіть трохи "байкерські" варіанти. Вони додають образу характеру та сміливості.

Шкіряні куртки Фото: Andre Tan/Instagram

Пуховики з поясом

Теплі, жіночні та стильні. Пояс одразу підкреслює талію та робить силует витонченим. Такий пуховик — це не тільки зручно, а й дуже красиво.

Пояс підкреслює талію та робить силует витонченим Фото: Andre Tan/Instagram

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, дизайнер вказав на головні помилки у виборі взуття.