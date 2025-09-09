Вау-ефект гарантовано: Андре Тан показав, які прикраси носити восени 2025 (фото)
Український дизайнер Андре Тан показав, які прикраси цього сезону зможуть доповнити ваш образ та навіть стати його родзинкою.
Модельєр наголосив у своєму Instagram, що не обовʼязково купувати ночі речі. Інколи варто просто додати деталь, щоб образ заграв новими фарбами.
Брошки
Вони знову в тренді. І не просто маленькі, а великі, стильні, з характером. Як каже метр мод, брошки роблять будь-який лук елегантним та яскравим.
"Це не тільки бабусині реліквії, а й супер трендовий акцент", — наголосив дизайнер.
Брошки можна носити і на жакеті, і на шапці, вони скрізь доречні, додають образу шику та гламуру.
DIY-прикраси (саморобні)
Шнурки, гудзики, старі прикраси — все це тепер у моді. За словами Андре Тана, дизайнери обожнюють цей тренд за його креативність та індивідуальність.
Золото
У цьому сезоні золото — на піку. Великі ланцюги, сережки, браслети — усе блищить і додає розкоші.
Екстравеликі прикраси
Масивні сережки, великі браслети, кольє "з характером" — це не просто аксесуари, а справжні "зірки образу". Андре Тан каже, що вау-ефект гарантовано.
"Вдягла ці прикраси — і вже половина образу готова", — зазначив метр моди.
