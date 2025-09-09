Вау-ефект гарантовано: Андре Тан показав, які прикраси носити восени 2025 (фото)

Український дизайнер Андре Тан показав, які прикраси цього сезону зможуть доповнити ваш образ та навіть стати його родзинкою.

Модельєр наголосив у своєму Instagram, що не обовʼязково купувати ночі речі. Інколи варто просто додати деталь, щоб образ заграв новими фарбами.

Брошки

Вони знову в тренді. І не просто маленькі, а великі, стильні, з характером. Як каже метр мод, брошки роблять будь-який лук елегантним та яскравим.

"Це не тільки бабусині реліквії, а й супер трендовий акцент", — наголосив дизайнер.

Брошки можна носити і на жакеті, і на шапці, вони скрізь доречні, додають образу шику та гламуру.

Брошки роблять будь-який лук елегантним та яскравим Фото: Andre Tan/Instagram

DIY-прикраси (саморобні)

Шнурки, гудзики, старі прикраси — все це тепер у моді. За словами Андре Тана, дизайнери обожнюють цей тренд за його креативність та індивідуальність.

Шнурки, гудзики, старі прикраси — у моді Фото: Andre Tan/Instagram

Золото

У цьому сезоні золото — на піку. Великі ланцюги, сережки, браслети — усе блищить і додає розкоші.

Золото блищить і додає розкоші Фото: Andre Tan/Instagram

Екстравеликі прикраси

Масивні сережки, великі браслети, кольє "з характером" — це не просто аксесуари, а справжні "зірки образу". Андре Тан каже, що вау-ефект гарантовано.

"Вдягла ці прикраси — і вже половина образу готова", — зазначив метр моди.

Екстравеликі прикраси Фото: Andre Tan/Instagram

