Вау-эффект гарантирован: Андре Тан показал, какие украшения носить осенью 2025 года (фото)

Украинский дизайнер Андре Тан показал, какие украшения в этом сезоне смогут дополнить ваш образ и даже стать его изюминкой.

Модельер отметил в своем Instagram, что не обязательно покупать ночные вещи. Иногда стоит просто добавить деталь, чтобы образ заиграл новыми красками.

Броши

Они снова в тренде. И не просто маленькие, а большие, стильные, с характером. Как говорит мэтр мод, броши делают любой лук элегантным и ярким.

"Это не только бабушкины реликвии, но и супер трендовый акцент", — подчеркнул дизайнер.

Броши можно носить и на жакете, и на шапке, они везде уместны, добавляют образу шика и гламура.

Броши делают любой лук элегантным и ярким Фото: Andre Tan/Instagram

DIY-украшения (самодельные)

Шнурки, пуговицы, старые украшения — все это теперь в моде. По словам Андре Тана, дизайнеры обожают этот тренд за его креативность и индивидуальность.

Шнурки, пуговицы, старые украшения — в моде Фото: Andre Tan/Instagram

Золото

В этом сезоне золото — на пике. Крупные цепи, серьги, браслеты — все блестит и добавляет роскоши.

Золото блестит и добавляет роскоши Фото: Andre Tan/Instagram

Экстракрупные украшения

Массивные серьги, крупные браслеты, колье "с характером" — это не просто аксессуары, а настоящие "звезды образа". Андре Тан говорит, что вау-эффект гарантирован.

"Надела эти украшения — и уже половина образа готова", — отметил мэтр моды.

Экстракрупные украшения Фото: Andre Tan/Instagram

