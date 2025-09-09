Вау-эффект гарантирован: Андре Тан показал, какие украшения носить осенью 2025 года (фото)
Украинский дизайнер Андре Тан показал, какие украшения в этом сезоне смогут дополнить ваш образ и даже стать его изюминкой.
Модельер отметил в своем Instagram, что не обязательно покупать ночные вещи. Иногда стоит просто добавить деталь, чтобы образ заиграл новыми красками.
Броши
Они снова в тренде. И не просто маленькие, а большие, стильные, с характером. Как говорит мэтр мод, броши делают любой лук элегантным и ярким.
"Это не только бабушкины реликвии, но и супер трендовый акцент", — подчеркнул дизайнер.
Броши можно носить и на жакете, и на шапке, они везде уместны, добавляют образу шика и гламура.
DIY-украшения (самодельные)
Шнурки, пуговицы, старые украшения — все это теперь в моде. По словам Андре Тана, дизайнеры обожают этот тренд за его креативность и индивидуальность.
Золото
В этом сезоне золото — на пике. Крупные цепи, серьги, браслеты — все блестит и добавляет роскоши.
Экстракрупные украшения
Массивные серьги, крупные браслеты, колье "с характером" — это не просто аксессуары, а настоящие "звезды образа". Андре Тан говорит, что вау-эффект гарантирован.
"Надела эти украшения — и уже половина образа готова", — отметил мэтр моды.
