Не только классика: мэтр моды показал, какую верхнюю одежду покупать осенью 2025 (фото)
Украинский дизайнер Андре Тан показал трендовую верхнюю одежду на осень 2025 года. В моде — уют и комфорт, а не только силуэты.
Модельер рассказал, что носить этой осенью, чтобы выглядеть стильно и чувствовать себя "в своей тарелке". "Пришло время выбрать свою идеальную верхнюю одежду!" — подчеркнул Андре Тан.
Пальто оверсайз
Это обязательная вещь осеннего гардероба. Объем, широкие плечи, мягкие линии и длина миди создают ощущение защищенности, уюта и современной элегантности. Главное — комфорт.
"Это ключевой силуэт этого сезона", — сказал мэтр моды.
Дубленки
Короткие или длинные — они снова на пике популярности. Атмосфера 90-х в современном прочтении. Теплые, уютные, они сделают любой образ дороже.
Тренчи в новых оттенках
Не только бежевая классика. Этой осенью в тренде шоколадный, глубокий серый, оттенок хаки. Они добавляют элегантности и делают даже простую комбинацию очень интересной.
Кожаные куртки
Не просто классика. В тренде свободные, объемные, даже немного "байкерские" варианты. Они добавляют образу характера и смелости.
Пуховики с поясом
Теплые, женственные и стильные. Пояс сразу подчеркивает талию и делает силуэт изящным. Такой пуховик — это не только удобно, но и очень красиво.
