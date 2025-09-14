Не только классика: мэтр моды показал, какую верхнюю одежду покупать осенью 2025 (фото)

Украинский дизайнер Андре Тан показал трендовую верхнюю одежду на осень 2025 года. В моде — уют и комфорт, а не только силуэты.

Модельер рассказал, что носить этой осенью, чтобы выглядеть стильно и чувствовать себя "в своей тарелке". "Пришло время выбрать свою идеальную верхнюю одежду!" — подчеркнул Андре Тан.

Пальто оверсайз

Это обязательная вещь осеннего гардероба. Объем, широкие плечи, мягкие линии и длина миди создают ощущение защищенности, уюта и современной элегантности. Главное — комфорт.

"Это ключевой силуэт этого сезона", — сказал мэтр моды.

Oversize пальто в тренде Фото: Andre Tan/Instagram

Дубленки

Короткие или длинные — они снова на пике популярности. Атмосфера 90-х в современном прочтении. Теплые, уютные, они сделают любой образ дороже.

Дубленки на пике популярности Фото: Andre Tan/Instagram

Тренчи в новых оттенках

Не только бежевая классика. Этой осенью в тренде шоколадный, глубокий серый, оттенок хаки. Они добавляют элегантности и делают даже простую комбинацию очень интересной.

В тренде шоколадный, глубокий серый, оттенок хаки Фото: Andre Tan/Instagram

Кожаные куртки

Не просто классика. В тренде свободные, объемные, даже немного "байкерские" варианты. Они добавляют образу характера и смелости.

Кожаные куртки Фото: Andre Tan/Instagram

Пуховики с поясом

Теплые, женственные и стильные. Пояс сразу подчеркивает талию и делает силуэт изящным. Такой пуховик — это не только удобно, но и очень красиво.

Пояс подчеркивает талию и делает силуэт изящным Фото: Andre Tan/Instagram

