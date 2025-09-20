"Хитяра сезона": мэтр моды показал, какие свитера покупать на осень 2025 (фото)

Украинский дизайнер Андре Тан рассказал о трендах свитеров на осень 2025. В этом сезоне смело можно сочетать стиль и комфорт.

Модельер показал, с чем носить свитера, чтобы оставаться в тепле и тренде. Этой осенью ацент на объеме и креативных деталях.

"Все мы обожаем свитера, и вот уже совсем скоро придет похолодание! Поэтому, самое время начать думать о новых осенних коллекциях, которые уже появились в магазинах. Если еще не определились, какой свитер носить в этом сезоне, смотрите рилс и выбирайте свой вариант!" — отметил Андре Тан.

Высокий воротник

Это не только тепло, но и стиль. Выбирайте кашемир или мягкий трикотаж для комфортных осенних прогулок. Он хорошо сочетается с джинсами или кожаными юбками.

Выбирайте кашемир или мягкий трикотаж Фото: Andre Tan/Instagram

Свитера крупной вязки

Крупные вязки создают эффект теплых объятий и добавляют текстуры вашему образу. Скомбинируйте их с джинсами или юбками.

Свитера крупной вязки Фото: Andre Tan/Instagram

Классические объемные свитера

Простой, стильный и объемный свитер добавляет шарма даже самым простым образам. Джоггеры или классические брюки — и образ выглядит шикарно. Они подходят и для прогулок, и для работы.

Классические объемные свитера Фото: Andre Tan/Instagram

Оригинальные детали

Это акценты и "хитяра" осеннего сезона, по словам мэтра моды. Свитера с вырезами на плечах, декором или объемными манжетами привлекают внимание и добавляют уникальности каждому образу.

"Не пропусти эти тренды", — призывает Андре Тан.

Свитера с вырезами на плечах в тренде Фото: Andre Tan/Instagram

