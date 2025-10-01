База для людей зі смаком: добірка 5 модних кольорів на осінь від Андре Тана (фото)

Відомий український дизайнер Андре Тан розповів про актуальну палітру трендових кольорів на осінь 2025 року. За словами кутюр’є, у фокусі цього сезону будуть ефектні поєднання пастельних та яскравих акцентів. Він продемонстрував на прикладах, як їх комбінувати.

Гуру моди Андре Тан запропонував підпірку актуальних кольорів, а також образів на всі випадки життя. Цього разу він зосередився на несподіваних комбінаціях, серед яких: лаймовий і шоколадний, винний та червоний, пилово-рожевий і коричневий, гірчичний та сірий. Як підібрати виграшне поєднання, — дізнавайтесь у матеріалі Фокусу.

Лаймовий + шоколадний

Минулої осені всі носили шоколадні відтінки, а цього року це вже стало універсальною базою — цей колір навіть називають новим чорним.

Лаймовий і шоколадний в тренді цієї осені

"Додай трохи лаймового у вигляді деталей — і образ заграє по-новому", — радить Андре Тан.

Винний + червоний

"Поєднувати схожі відтінки здається ризикованим, але глибокий бордовий разом із приглушеним червоним створюють дуже благородний дует. Добре працює не тільки з одягом, а й з аксесуарами — сумками, рукавичками чи взуттям", — пояснює метр.

Винний відтінок чудово поєднується з червоним

Пилово-рожевий + коричневий

Це поєднання для тих, хто любить ніжні та водночас витончені образи.

Образ для тих, хто любить ніжні та водночас витончені образи

"Найважче знайти правильний відтінок пилово-рожевого. Поєднуй його зі світлішими відтінками коричневого, щоб образ не виглядав занадто темним", — пише гуру стилю.

Гірчичний + сірий

Сірий колір у дуеті з гірчичним розкривається по-новому.

Сірий колір у дуеті з гірчичним розкривається по-новому

"Спробуй варіант "гірчичний верх + сірий низ" і отримаєш стильний результат. Але головне — не переборщи з додатковими кольорами", — застерігає Андре Тан.

Хакі + молочний

Хакі особливо гармонійно виглядає в парі з молочним кольором. Якщо до цієї комбінації додати коричневий, образ стане багатшим, але водночас залишиться спокійним.

Хакі досі в моді

Андре Тан (Андрій Тищенко) часто ділиться порадами зі створення стилю та розповідає про модні тренди на своїй сторінці в Instagram.

