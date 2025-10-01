База для людей зі смаком: добірка 5 модних кольорів на осінь від Андре Тана (фото)
Відомий український дизайнер Андре Тан розповів про актуальну палітру трендових кольорів на осінь 2025 року. За словами кутюр’є, у фокусі цього сезону будуть ефектні поєднання пастельних та яскравих акцентів. Він продемонстрував на прикладах, як їх комбінувати.
Гуру моди Андре Тан запропонував підпірку актуальних кольорів, а також образів на всі випадки життя. Цього разу він зосередився на несподіваних комбінаціях, серед яких: лаймовий і шоколадний, винний та червоний, пилово-рожевий і коричневий, гірчичний та сірий. Як підібрати виграшне поєднання, — дізнавайтесь у матеріалі Фокусу.
Лаймовий + шоколадний
Минулої осені всі носили шоколадні відтінки, а цього року це вже стало універсальною базою — цей колір навіть називають новим чорним.
"Додай трохи лаймового у вигляді деталей — і образ заграє по-новому", — радить Андре Тан.
Винний + червоний
"Поєднувати схожі відтінки здається ризикованим, але глибокий бордовий разом із приглушеним червоним створюють дуже благородний дует. Добре працює не тільки з одягом, а й з аксесуарами — сумками, рукавичками чи взуттям", — пояснює метр.
Пилово-рожевий + коричневий
Це поєднання для тих, хто любить ніжні та водночас витончені образи.
"Найважче знайти правильний відтінок пилово-рожевого. Поєднуй його зі світлішими відтінками коричневого, щоб образ не виглядав занадто темним", — пише гуру стилю.
Гірчичний + сірий
Сірий колір у дуеті з гірчичним розкривається по-новому.
"Спробуй варіант "гірчичний верх + сірий низ" і отримаєш стильний результат. Але головне — не переборщи з додатковими кольорами", — застерігає Андре Тан.
Хакі + молочний
Хакі особливо гармонійно виглядає в парі з молочним кольором. Якщо до цієї комбінації додати коричневий, образ стане багатшим, але водночас залишиться спокійним.
Андре Тан (Андрій Тищенко) часто ділиться порадами зі створення стилю та розповідає про модні тренди на своїй сторінці в Instagram.
