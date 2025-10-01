База для людей со вкусом: подборка 5 модных цветов на осень от Андре Тана (фото)
Известный украинский дизайнер Андре Тан рассказал об актуальной палитре трендовых цветов на осень 2025 года. По словам кутюрье, в фокусе этого сезона будут эффектные сочетания пастельных и ярких акцентов. Он продемонстрировал на примерах, как их комбинировать.
Гуру моды Андре Тан предложил подпорку актуальных цветов, а также образов на все случаи жизни. На этот раз он сосредоточился на неожиданных комбинациях, среди которых: лаймовый и шоколадный, винный и красный, пыльно-розовый и коричневый, горчичный и серый. Как подобрать выигрышное сочетание, — узнавайте в материале Фокуса.
Лаймовый + шоколадный
Прошлой осенью все носили шоколадные оттенки, а в этом году это уже стало универсальной базой — этот цвет даже называют новым черным.
"Добавь немного лаймового в виде деталей — и образ заиграет по-новому", — советует Андре Тан.
Винный + красный
"Сочетать похожие оттенки кажется рискованным, но глубокий бордовый вместе с приглушенным красным создают очень благородный дуэт. Хорошо работает не только с одеждой, но и с аксессуарами — сумками, перчатками или обувью", — объясняет мэтр.
Пыльно-розовый + коричневый
Это сочетание для тех, кто любит нежные и одновременно изящные образы.
"Труднее всего найти правильный оттенок пыльно-розового. Сочетай его с более светлыми оттенками коричневого, чтобы образ не выглядел слишком темным", — пишет гуру стиля.
Горчичный + серый
Серый цвет в дуэте с горчичным раскрывается по-новому.
"Попробуй вариант "горчичный верх + серый низ" и получишь стильный результат. Но главное — не переборщи с дополнительными цветами", — предостерегает Андре Тан.
Хаки + молочный
Хаки особенно гармонично смотрится в паре с молочным цветом. Если к этой комбинации добавить коричневый, образ станет богаче, но в то же время останется спокойным.
Андре Тан (Андрей Тищенко) часто делится советами по созданию стиля и рассказывает о модных трендах на своей странице в Instagram.
