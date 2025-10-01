База для людей со вкусом: подборка 5 модных цветов на осень от Андре Тана (фото)

Известный украинский дизайнер Андре Тан рассказал об актуальной палитре трендовых цветов на осень 2025 года. По словам кутюрье, в фокусе этого сезона будут эффектные сочетания пастельных и ярких акцентов. Он продемонстрировал на примерах, как их комбинировать.

Related video

Гуру моды Андре Тан предложил подпорку актуальных цветов, а также образов на все случаи жизни. На этот раз он сосредоточился на неожиданных комбинациях, среди которых: лаймовый и шоколадный, винный и красный, пыльно-розовый и коричневый, горчичный и серый. Как подобрать выигрышное сочетание, — узнавайте в материале Фокуса.

Лаймовый + шоколадный

Прошлой осенью все носили шоколадные оттенки, а в этом году это уже стало универсальной базой — этот цвет даже называют новым черным.

Лаймовый и шоколадный в тренде этой осени

"Добавь немного лаймового в виде деталей — и образ заиграет по-новому", — советует Андре Тан.

Винный + красный

"Сочетать похожие оттенки кажется рискованным, но глубокий бордовый вместе с приглушенным красным создают очень благородный дуэт. Хорошо работает не только с одеждой, но и с аксессуарами — сумками, перчатками или обувью", — объясняет мэтр.

Винный оттенок прекрасно сочетается с красным

Пыльно-розовый + коричневый

Это сочетание для тех, кто любит нежные и одновременно изящные образы.

Образ для тех, кто любит нежные и одновременно изящные образы

"Труднее всего найти правильный оттенок пыльно-розового. Сочетай его с более светлыми оттенками коричневого, чтобы образ не выглядел слишком темным", — пишет гуру стиля.

Горчичный + серый

Серый цвет в дуэте с горчичным раскрывается по-новому.

Серый цвет в дуэте с горчичным раскрывается по-новому в дуэте с горчичным

"Попробуй вариант "горчичный верх + серый низ" и получишь стильный результат. Но главное — не переборщи с дополнительными цветами", — предостерегает Андре Тан.

Хаки + молочный

Хаки особенно гармонично смотрится в паре с молочным цветом. Если к этой комбинации добавить коричневый, образ станет богаче, но в то же время останется спокойным.

Хаки до сих пор в моде

Андре Тан (Андрей Тищенко) часто делится советами по созданию стиля и рассказывает о модных трендах на своей странице в Instagram.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, дизайнер указал на главные ошибки в выборе обуви.