Какую обувь покупать на лето 2025: подборка самых актуальных моделей (фото)
До лета осталось всего несколько дней, и самое время еще раз проверить, готов ли ваш гардероб к новому сезону. Если с модными трендами в одежде на ближайшие три месяца мы уже разобрались, то пришла пора поговорить о том, какая обувь будет актуальной летом 2025.
Свое слово по этому поводу сказал известный украинский дизайнер Андре Тан.
По его словам, в тренде будут удобство и стиль.
Мюли
Мюли — это вид женской обуви с открытым задником, то есть без задника. Они могут быть на каблуке или на плоской подошве, с открытым или закрытым носком. Мюли часто ассоциируются с летней модой, но сегодня они стали актуальны и в других сезонах. Летом 2025 очень популярны модели из кожи и сатина.
"Мюли возвращаются в гардероб как признак спокойной элегантности. Их носят и с деловыми костюмами, и с романтическими платьями", — отмечает Тан.
Особенно популярны мюли с kitten heels, невысоким каблуком в 3-5 см, и с минималистическим дизайном.
Вьетнамки
Обувь, которую чаще всего покупают для пляжей, в этом сезоне становится более универсальной.
"Кожаные модели на плоской подошве или на платформе — часть городских образов в стиле 90-ых. Носить их стоит со льняными брюками, длинными юбками или денимом", — рекомендует дизайнер.
Балетки
Балетки — вечная классика. Модель женских туфель с закрытым носком на плоской подошве или с маленьким устойчивым каблуком не выходит из моды уже много сезонов подряд благодаря разнообразию дизайнов, универсальности и практичности.
Летом 2025 в моде — модели с заостренным носком, на маленьком каблуке, с ремешками. Такие балетки гармонично сочетаются с шортами-бермудами, платьями в стиле baby doll и легкими сарафанами.
"Главное — баланс нежности и актуальности", — обращает внимание Андре.
Лоферы
Лоферы — туфли без шнуровки, напоминающие мокасины. Их отличительная особенность — наличие каблука или плоской подошвы, а также характерный приподнятый шов на союзке. Как и балетки, они ценятся за универсальность и комфорт.
С широкой подошвой, металлической фурнитурой и цветными вариациями они отлично дополнят как маскулинные, так и более женственные образы.
Лоферы можно носить как с носками, так и на босую ногу.
Ретро-кеды
Старая добрая классика, как уже говорилось выше, всегда в тренде. То же касается и кедов. Лето 2025 — время снова щеголять в ретро-кедах из потертой кожи или ткани, с простым логотипом или без него. Андре Тан называет это возвращением к аутентичности и функциональности.
Носить такую обувь лучше с денимом, шортами, юбками или жакетами оверсайз.
Ранее Фокус писал, что:
- Джинсы-подковы, клеш и с вышивкой особенно популярны в этом сезоне. Андре Тан рассказал, с чем их лучше всего сочетать.
- Неоновые цвета, тракторная подошва и пуховики стали главными антитрендами 2025 года.
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