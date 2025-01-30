Украшения 2025: самые горячие тренды года, которые стоит попробовать

2025 год дарит новые возможности для экспериментов в мире моды. Стилист Елена поделилась самыми горячими трендами в украшениях, которые точно стоит попробовать, чтобы выглядеть стильно и выразительно.

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Украшения становятся главным акцентом образа в 2025 году. Многослойность, объемные аксессуары, массивные кольца и каффы — все эти тренды помогут создать незабываемый стиль, который будет привлекать внимание и подчеркивать индивидуальность. Стилист Елена рассказала, что в 2025 году украшения станут главным акцентом в образах.

Многослойность

По словам эксперта в 2025 году смело можно добавлять многослойность и в украшения. Комбинируйте украшения, миксуя несколько цепочек разной длины, кольца и браслеты. Чем больше слоев — тем интереснее. Отдельно можно сочетать тонкие цепочки с крупными подвесками или бусами с камнями, что особенно актуально в этом сезоне.

Объемные украшения

Стилист Елена отметила, что в 2025 году экстра большие размеры будут в моде! Массивные серьги, колье или кольца — это центральный акцент в вашем образе, поэтому выбирайте все, что лучше всего подчеркивает ваш стиль.

Широкие браслеты

Массивные браслеты-манжеты или металлические модели добавляющие смелости также будут в топе 2025 года. Как объяснила стилист, они идеально подойдут тем, кто обычно не носит много украшений, ведь в этом году мы надеваем их на одежду.

Каблучки XXL

В этом году кольца стали настоящими арт-объектами! Елена добавила, что крупные, яркие, с камнями или асимметричными дизайнами — особенно актуален микс нескольких колец одновременно.

Каффи

Каффы вернулись в моду! Как отметила эксперт, они добавляют современности и бунтарского настроения, идеально подходят для тех, у кого не проколоты уши или есть аллергия на металл. Выбирайте каффы из металла или камней, в форме змей или абстрактных линий.

Четкие линии

Стилист также добавила, что стоит обратить внимание на геометрические формы, прямоугольники и изящные дизайны — хит 2025 года, особенно для минималистов, которые ищут что-то стильное и элегантное.

Возрождение готики

Черный металл, сложные орнаменты, камни темных оттенков и шипы вернулись в моду, напоминающую стиль из 90-х.

Нестандартное размещение украшений

Смелое размещение аксессуаров станет трендом этого года! Украшения на носу, цепочки, окутывающие лицо, или каффы с подвесками к ключицам — это новый тренд. Елена также советует обратить внимание на украшения для ногтей и фаланг.

Как носить трендовые украшения в 2025 году?

Не бойтесь миксовать классику с массивными аксессуарами, даже драгоценности.

Оставляйте украшения главным акцентом в минималистичных образах.

Используйте многослойность для создания динамичных и стильных образов.

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