Украшения 2025: самые горячие тренды года, которые стоит попробовать
2025 год дарит новые возможности для экспериментов в мире моды. Стилист Елена поделилась самыми горячими трендами в украшениях, которые точно стоит попробовать, чтобы выглядеть стильно и выразительно.
Украшения становятся главным акцентом образа в 2025 году. Многослойность, объемные аксессуары, массивные кольца и каффы — все эти тренды помогут создать незабываемый стиль, который будет привлекать внимание и подчеркивать индивидуальность. Стилист Елена рассказала, что в 2025 году украшения станут главным акцентом в образах.
Многослойность
По словам эксперта в 2025 году смело можно добавлять многослойность и в украшения. Комбинируйте украшения, миксуя несколько цепочек разной длины, кольца и браслеты. Чем больше слоев — тем интереснее. Отдельно можно сочетать тонкие цепочки с крупными подвесками или бусами с камнями, что особенно актуально в этом сезоне.
Объемные украшения
Стилист Елена отметила, что в 2025 году экстра большие размеры будут в моде! Массивные серьги, колье или кольца — это центральный акцент в вашем образе, поэтому выбирайте все, что лучше всего подчеркивает ваш стиль.
Широкие браслеты
Массивные браслеты-манжеты или металлические модели добавляющие смелости также будут в топе 2025 года. Как объяснила стилист, они идеально подойдут тем, кто обычно не носит много украшений, ведь в этом году мы надеваем их на одежду.
Каблучки XXL
В этом году кольца стали настоящими арт-объектами! Елена добавила, что крупные, яркие, с камнями или асимметричными дизайнами — особенно актуален микс нескольких колец одновременно.
Каффи
Каффы вернулись в моду! Как отметила эксперт, они добавляют современности и бунтарского настроения, идеально подходят для тех, у кого не проколоты уши или есть аллергия на металл. Выбирайте каффы из металла или камней, в форме змей или абстрактных линий.
Четкие линии
Стилист также добавила, что стоит обратить внимание на геометрические формы, прямоугольники и изящные дизайны — хит 2025 года, особенно для минималистов, которые ищут что-то стильное и элегантное.
Возрождение готики
Черный металл, сложные орнаменты, камни темных оттенков и шипы вернулись в моду, напоминающую стиль из 90-х.
Нестандартное размещение украшений
Смелое размещение аксессуаров станет трендом этого года! Украшения на носу, цепочки, окутывающие лицо, или каффы с подвесками к ключицам — это новый тренд. Елена также советует обратить внимание на украшения для ногтей и фаланг.
Как носить трендовые украшения в 2025 году?
- Не бойтесь миксовать классику с массивными аксессуарами, даже драгоценности.
- Оставляйте украшения главным акцентом в минималистичных образах.
- Используйте многослойность для создания динамичных и стильных образов.
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