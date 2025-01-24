Почему портится цвет маникюра, и как этого избежать, – рекомендации от мастера

Чтобы маникюр сохранил свой цвет и блеск подольше, достаточно избегать нескольких бытовых ошибок, которые многие делают довольно часто.

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Идеальный маникюр, который бы держался в первозданном виде не одну неделю, – мечта труднодостижимая. Есть несколько факторов, которые способны испортить даже самое дорогое покрытие. Если их избегать, то шансы сохранить красивый маникюр существенно возрастают. Мастер Маникюра Екатерина Панченко объяснила, что влияет состояние покрытия, и как уберечь ногти. По ее словам, стоит избегать шести моментов.

Красящие продукты

Если вы при приготовлении еды используете такие продукты как свеклу, грибы, ягоды, цитрусовые, то учтите, что своим соком они могут испортить цвет маникюра, придав ему ненужный оттенок.

Специи

Говоря о приготовлении еды и маникюре, нельзя не упомянуть специи. Такие приправы как куркума, карри и паприка также влияют на цвет покрытия.

Агрессивные моющие средства

При работе с любой "химией" необходимо одевать перчатки. В противном случае вы рискуете остаться с грязными пятнами на ногтях или и вовсе с испорченной структурой покрытия.

Краска

Будь это пищевой краситель или краска для волос, бровей, ресниц или даже для замши, при попадании на руки она довольно сложно смывается и способна безнадежно испортить цвет маникюра.

Ткани

Особенно следует быть осторожными при контакте ногтей с джинсами и искусственным мехом.

Сигареты

Курение влияет не только на здоровье и цвет кожи, но и на покрытие. Особенно желтеет топовое покрытие на указательном и большом пальце.

Чтобы избежать повреждения ногтей, например, во время готовки с использованием упомянутых выше продуктов и приправ, а также при использовании краски, мастер рекомендует обязательно надевать резиновые перчатки.

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