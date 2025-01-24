Чому псується колір манікюру, і як цього уникнути, — рекомендації від майстрині

Щоб манікюр зберіг свій колір і блиск якомога довше, достатньо уникати кількох побутових помилок, які багато хто робить досить часто.

Related video

Ідеальний манікюр, який би тримався в первозданному вигляді не один тиждень, — мрія важкодосяжна. Є кілька чинників, які здатні зіпсувати навіть найдорожче покриття. Якщо їх уникати, то шанси зберегти гарний манікюр істотно зростають. Майстриня манікюру Катерина Панченко пояснила, що впливає на стан покриття, і як уберегти нігті. За її словами, варто уникати шести моментів.

Продукти

Якщо ви під час приготування їжі використовуєте такі продукти як буряк, гриби, ягоди, цитрусові, то врахуйте, що своїм соком вони можуть зіпсувати колір манікюру, надавши йому непотрібний відтінок.

Спеції

Говорячи про приготування їжі та манікюр, не можна не згадати спеції. Такі приправи як куркума, карі та паприка також впливають на колір покриття.

Агресивні мийні засоби

Під час роботи з будь-якою "хімією" необхідно одягати рукавички. В іншому разі ви ризикуєте залишитися з брудними плямами на нігтях або й зовсім із зіпсованою структурою покриття.

Фарба

Чи то харчовий барвник, чи то фарба для волосся, брів, вій, чи навіть для замші, під час потрапляння на руки доволі складно змиваються і здатні безнадійно зіпсувати колір манікюру.

Тканини

Особливо слід бути обережними під час контакту нігтів із джинсами та штучним хутром.

Сигарети

Куріння впливає не тільки на здоров'я і колір шкіри, а й на покриття. Особливо жовтіє топове покриття на вказівному та великому пальці.

Щоб уникнути пошкодження нігтів, наприклад, під час готування з використанням згаданих вище продуктів і приправ, а також під час використання фарби, майстриня рекомендує обов'язково надягати гумові рукавички.

Раніше Фокус писав, що жінка з нігтями завдовжки 1,2 м розповіла про своє життя.